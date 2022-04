Thoại Mỹ, Lệ Thủy đến thăm NSƯT Vũ Linh mang bạo bệnh: Tình nghệ sỹ là đây, luôn đùm bọc lẫn nhau

3 năm trở lại đây do tình hình sức khỏe với bệnh đường ruột và cột sống nên ông không thể đứng trong thời gian dài nên phải tạm xa sân khấu. Vừa về nước, nghe tin về bệnh tình của đàn anh, NS Lệ Thủy, Thoại Mỹ cùng nhiều anh em bạn bè đã đến thăm hỏi. Dù còn mệt mỏi và thân hình gầy rộc nhưng nam nghệ sỹ vẫn luôn vui vẻ và tỉnh táo để trò chuyện cùng mọi người.

Bà Phương Hằng sắp đối mặt với 'vành móng ngựa', Hoài Linh cuối cùng đã chịu xuất đầu lộ diện

Sau gần 1 năm vướng vào loạt ồn ào từ thiện, Hoài Linh vẫn quyết “biệt tăm” trên mạng xã hội. Tuy nhiên mới đây, trên trang cá nhân của Dương Triệu Vũ (em trai Hoài Linh), nam danh hài cuối cùng đã chịu lộ diện. Anh mặc áo dài, đội khăn xếp đen để đưa tiễn bố về nơi an nghỉ cuối cùng, gương mặt anh lộ rõ vẻ tiều tụy, đau buồn. Bố ruột Hoài Linh qua đời vào tháng 10 năm ngoái. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên tang lễ được tổ chức đơn giản. Di hài người quá cố được đưa đi hỏa táng, sau đó được đưa về nhà. Mãi đến hôm nay (6/4), gia đình mới có thể làm lễ an táng cho ông.

Con gái cố ca sĩ Phi Nhung cùng người thân ‘trắng đêm’ trang trí bàn thờ mẹ nhân dịp đặc biệt

Sau khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, con gái Wendy Phạm đã liên tục bày tỏ sự nhớ thương với mẹ bằng những hành động thiết thực. Theo đó, Wendy đã lập kênh YouTube mang tên mình và mẹ mình. Cô thường xuyên cập nhật thông tin cuộc sống để mọi người biết mình vẫn sống tốt cho khán giả của mẹ an tâm. Vài giờ trước, trên kênh Youtube cá nhân, Wendy Phạm - con gái ruột Phi Nhung đã chia sẻ đoạn clip cùng người thân trang trí bàn thờ cho mẹ nhân dịp sinh nhật cố ca sĩ.

NSND Công Lý chân còn đau và mỏi, lúc nào cũng sợ bị mọi người chỉ trỏ

Mới đây, trên trang cá nhân, vợ trẻ kém 15 tuổi của NSND Công Lý đã tiết lộ về tình trạng sức khỏe của nam danh hài. Theo đó, cô cho biết, sức khỏe và tâm lý của NSND Công Lý đã tốt hơn trước rất nhiều. Chính vì thế, cuộc sống cũng nhẹ nhàng và "dễ thở" hơn phần nào. Có thể thấy, ngay cả trong những lúc khó khăn, hoạn nạn, vợ chồng nam danh hài vẫn vô cùng tình cảm. Trước đó, khi NSND Công Lý nhập viện vào hồi tháng 7/2021, Ngọc Hà là người luôn ở bên động viên và chăm sóc anh. Vất vả là thế nhưng bà xã NSND Công Lý chưa một lần lên tiếng than thở hay kêu ca. Chính vì thế, tình yêu chung thủy, son sắc của NSND Công Lý và Ngọc Hà đã khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, ghen tị.

