Giữa 'rừng' dư luận trái chiều, Lâm Khánh Chị bộc bạch quan điểm cá nhân về 'khán giả nuôi nghệ sỹ'

Công chúng nuôi nghệ sỹ? Liệu điều này có thực sự là như vậy? Đứng trước những luồng ý kiến trái chiều, các nghệ sỹ Việt cũng thể hiện quan điểm riêng của mình.

Vũ Hà – một người bạn thân của Đàm Vĩnh Hưng cho biết đây là mối quan hệ tương tác đặc biệt và cộng sinh cùng nhau:

‘Trên các diễn đàn mạng cái câu từ khóa ‘khán giả nuôi nghệ sỹ’, chưa bao giờ mà tôi thấy khán giả chửi xong nghệ sỹ đáp trả lại khán giả, không ai chịu thua ai. Nghệ sỹ cũng như các nghề bình thường khác, giống như tất cả các nghề có mặt trên xã hội, cho nên nghề nào cũng cần nhau cả. Trong cuộc sống, nghệ sỹ là một nghề động vật cấp cao, sống là phải có tương quan tương tác như chơi Facebook ý, mày like tao tao like lại, mày không like tao tao cũng chẳng like lại, không tương tác thì cả đời tao với mày chẳng gặp nhau, Facebook là một xã hội ảo thu nhỏ, nhưng ảo ở đây vẫn là thật, các bạn hiểu không. Kính thưa các khán giả yêu mến con cũng như đã từng có tâm hồn yêu mến các nghệ sỹ khác làm ơn làm phước đừng nói qua nói lại nữa, ai cũng đúng cả. Vì nghệ sỹ muốn làm một tác phẩm nghệ thuật thì phải vắt óc, hò hát phải dùng sức, múa may cũng phải gãy tay gãy chân đổ hết mồ hôi nách ra người ta mới múa được bài đấy. Còn những khán giả đi làm, có tiền họ bỏ tiền ra họ ngồi trên một cái ghế sofa hoặc một cái ghế ép nhung trong một rạp hát máy lạnh, họ ngồi họ thưởng thức đứa nào dở thì chê, còn hay thì người ta hạnh phúc, người ta vỗ tay. Bỏ tiền ra là người ta có quyền hết, cho nên đừng chửi nhau nữa, ai cũng đúng cả, giống như tụi em hát xong em phải cúi đầu xin chào và cám ơn quý vị đã yêu mến em, rồi hát xong em chắp tay em cúi lậy cám ơn những lòng tốt, những người yêu thương em. Cho nên trên đời mới xuất hiện những lời ca hùng hồn đi đánh giặc cho các chiến sỹ, lên tinh thần giết giặc, rồi cũng có những ca khúc êm dịu để nghe vào cho xã hội bớt ồn ào như một cái chợ. Chỉ có những người khán giả chân chính mới yêu mến nghệ thuật mà thôi, còn những khán giả trên mạng ảo toàn nghe chùa thôi, mà những đứa chùa chẳng trân trọng thứ gì nó được chùa cả. Em cũng là nghệ sỹ đi hát kiếm tiền nuôi gia đình cũng như quý vị làm nghề gì đó trong xã hộin cũng phải đổ mồ hôi đi làm kiếm tiền thôi. Em bán giọng hát có tiền thì lại cũng phải đi may đồ, cắt tóc, làm bộ răng cho xinh xắn rồi làm đủ mọi thứ thì cũng là tiền mội người mua vé hay sản phẩm của em. Nên chúng ta ở trong một xã hội ấy cần phải tương tác lẫn nhau.”

Còn đối với Lâm Khánh Chi, khi đưa ra câu hỏi tương tác với khán giả rằng “Khán giả nuôi nghệ sỹ là đúng hay sai” thì người hâm mộ đa số đều đồng thuận, cá nhân cô cũng bộc bạch: “Theo suy nghĩ của mình là đúng củng như khách hàng ko mua hàng thì sao có tiền phải ko quý vị”.

Tuy nhiên trong số đó vẫn có những người phản pháo lại: “Sai. Nghệ sĩ ko làm gì khán giả trả lương thì là nuôi. Còn nghệ sĩ tạo ra sản phẩm thì là khán giả là khách hàng. 2 bên cùng có lợi vậy thôi. Nằm ko chờ khán giả đưa tiền đâu mà nuôi. Ai nghĩ là nuôi thì chịu”, “Nghệ sĩ bỏ công sức - tiền bạc để tạo ra tác phẩm gởi đến khán giả. Còn khán giả họ sẽ trả tiền cho những sản phẩm đó của nghệ sĩ. Nói chung có cung thì có cầu. Cả 2 bên đều bỏ ra để đạt được thứ họ muốn chứ kh ai xin gì của ai hết”,...

Hiện những ý kiến xoay quanh chủ đề này vẫn được tranh luận sôi nổi. Chưa thể khẳng định đáp án là đúng hay sai vì mỗi cá nhân đều có lý lẽ và ý kiến riêng rất thuyết phục.