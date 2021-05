Vợ cũ Bằng Kiều: Không ai có một đời hoàn hảo nhưng con là tuyệt tác lớn nhất thượng đế ban cho mẹ

Con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ và mỗi người đều có cách yêu con riêng biệt. Sau khi ly hôn với ông xã Bằng Kiều, Trizzie Phương Trinh đang làm mẹ đơn thân và nuôi các con. ‘Tan đàn xẻ nghé’ xong giữa họ vẫn giữ quan hệ bạn bè và cùng chăm sóc, nuôi dạy con cái.

Cách đây không lâu chị có khoe thành tích học tập ‘đáng gờm’ của con trai khi sau một thời gian dài cố gắng cháu đã đỗ vào trường âm nhạc.

“Sau một tuần hồi hộp chờ đợi thì cuối cùng 2 mẹ con đã nhận được tin từ trường. Xin chia sẻ với cả nhà là Beckam đã được nhận vào trường nhạc Musician Institute College of Contemporary Music cho chương trình Bachelor of Music in Performance Guitar (cử nhân âm nhạc về biểu diễn guitar). Phải nói là quá vui và quá hạnh phúc vì những vất vả của 2 mẹ con đã có kết quả. Để được nhận vào chương trình này Beckam phải thi những bài thi về guitar rất khó, vượt qua khả năng của cháu vì nó hơi nghiêng về jazz nhưng Mẹ luôn cận kề khuyến khích và động viên để Beckam không bị nản chí. Mẹ nói với Beckam, con cứ cố gắng hết sức của con, nếu như kỳ này con không thi đậu thì năm sau mình thi lại không sao hết, trước sau gì con cũng sẽ được. Bốn năm trước nhớ khi mẹ đưa Beckam đi thi vào trường Huntington Beach Academy for the Performing Arts, ngày xem kết quả mẹ đã hồi hộp dò từng cái tên trên danh sách để tìm tên con, khi thấy cái tên Beckam quen thuộc xuất hiện thì mẹ đã la to và nhảy tưng tưng như chính mẹ là người có tên trong list vậy. Bốn năm sau một lần nữa 2 mẹ con lại cùng nhau hồi hộp chờ đợi để biết kết quả. Lần này mẹ không la to, cũng không nhảy tưng tưng mà nước mắt mẹ cứ thầm lặng rơi xuống khi đọc đến chữ.

Congratulations! Được nhận vào trường không có nghĩa là con sẽ thành công vì con còn phải cố gắng nhiều nhưng mẹ hy vọng với niềm đam mê của con và những kiến thức con sẽ học tại nơi này nó sẽ giúp con đến gần với ước mơ của con hơn. Mẹ đã nắm tay con để vào được đến cổng trường, phần còn lại là ở nơi con. Con là đứa con ngoan và luôn làm mẹ tự hào nên mẹ tin là con sẽ làm được những gì con muốn vì mẹ luôn có niềm tin ở con. Congratulations con trai yêu của mẹ.” – vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ.

Con trai đã trưởng thành, nhân ngày của mẹ anh chàng đã dậy sớm và chuẩn bị đồ lên phòng chúc mừng mẹ của mình: “Sáng hôm nay Kenzi làm cà phê và đem hoa lên phòng cho mẹ để chúc mẹ happy Mother’s Day. Bao nhiêu đây cũng đủ làm cho người mẹ đơn thân này ngặp tràn trong hạnh phúc. Mẹ không cần bình hoa to, cũng không cần quà đắt tiền giá trị, chỉ cần các con ngoan ngoãn, biết yêu thương nhau đó là món quà mà tất cả tiền bạc trên thế giới cũng không mua được. Không có ai có một cuộc đời hoàn hảo nhưng các con là những gì hoàn hảo nhất mà ông trời đã ban tặng cho mẹ. Nhân dịp ngày Mother’s Day xin chúc các chị em làm mẹ luôn xinh đẹp, hạnh phúc, lúc nào cũng tươi như hoa và thật nhiều sức khoẻ để lo cho các con của mình.

Happy Mother’s Day to all the beautiful mothers in the world.”