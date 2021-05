Vợ cũ Bằng Kiều: Mẹ không có cơ hội theo đuổi đam mê nên giờ con hãy làm những thứ con thích nhé!

Cách đây không lâu vợ cũ Bằng Kiều đã hân hoan ‘khoe’ niềm vui mới của gia đình khi con trai đã đỗ vào trường âm nhạc. Trên trang cá nhân của mình cô có viết:

“Sau một tuần hồi hộp chờ đợi thì cuối cùng 2 mẹ con đã nhận được tin từ trường. Xin chia sẻ với cả nhà là Beckam đã được nhận vào trường nhạc Musician Institute College of Contemporary Music cho chương trình Bachelor of Music in Performance Guitar (cử nhân âm nhạc về biểu diễn guitar). Phải nói là quá vui và quá hạnh phúc vì những vất vả của 2 mẹ con đã có kết quả. Để được nhận vào chương trình này Beckam phải thi những bài thi về guitar rất khó, vượt qua khả năng của cháu vì nó hơi nghiêng về jazz nhưng Mẹ luôn cận kề khuyến khích và động viên để Beckam không bị nản chí. Mẹ nói với Beckam, con cứ cố gắng hết sức của con, nếu như kỳ này con không thi đậu thì năm sau mình thi lại không sao hết, trước sau gì con cũng sẽ được. Bốn năm trước nhớ khi mẹ đưa Beckam đi thi vào trường Huntington Beach Academy for the Performing Arts, ngày xem kết quả mẹ đã hồi hộp dò từng cái tên trên danh sách để tìm tên con, khi thấy cái tên Beckam quen thuộc xuất hiện thì mẹ đã la to và nhảy tưng tưng như chính mẹ là người có tên trong list vậy. Bốn năm sau một lần nữa 2 mẹ con lại cùng nhau hồi hộp chờ đợi để biết kết quả. Lần này mẹ không la to, cũng không nhảy tưng tưng mà nước mắt mẹ cứ thầm lặng rơi xuống khi đọc đến chữ.

Congratulations! Được nhận vào trường không có nghĩa là con sẽ thành công vì con còn phải cố gắng nhiều nhưng mẹ hy vọng với niềm đam mê của con và những kiến thức con sẽ học tại nơi này nó sẽ giúp con đến gần với ước mơ của con hơn. Mẹ đã nắm tay con để vào được đến cổng trường, phần còn lại là ở nơi con. Con là đứa con ngoan và luôn làm mẹ tự hào nên mẹ tin là con sẽ làm được những gì con muốn vì mẹ luôn có niềm tin ở con. Congratulations con trai yêu của mẹ.”

Để chuẩn bị hành trang cho con vào học ở một môi trường mới, Trizzie Phương Trinh đã đưa con đến thăm trường và còn nhắn nhủ tâm tư cho anh chàng, mong con hãy theo đuổi điều mình thích và khẳng định chắc nịch luôn có gia đình ở bên con.

“Hôm nay đưa Beckam đến thăm trường nhạc nơi Beckam sẽ vào học vào mùa thu này. Trường Musicians Institute College of Contemporary Music dạy chuyên môn về âm nhạc nên nó không to lớn như những trường đại học khác ở Mỹ nhưng điều đặc biệt của nó là nó nằm ngay trên đường Hollywood ngay Đại Lộ Danh Vọng (Hollywood Walk of Fame). Hiện giờ tất cả học sinh đều học online nên trong trường không có một bóng người nhưng khi đi tham quan các lớp học chúng ta có thể dễ dàng mường tượng ra cái cảnh nhạc trống đánh rùm beng cả ngày. Beckam là đứa ít bộc lộ cảm xúc nên nó vui hay buồn cũng khó mà phân biệt, nhưng tất nhiên là mẹ của nó 18 năm thì chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay đứa con trai mình nó đang nghĩ gì. Beckam từ khi bước chân vào cổng trường cho đến lúc đi ra y như là đứa trẻ được mẹ cho đi Disneyland chơi. Ở đây sẽ là thế giới riêng của Beckam cũng như những người đang đeo đuổi con đường âm nhạc gặp nhau. Nó có đầy đủ “đồ chơi” và những gì Beckam cần để phát triển tài năng của mình, từ dụng cụ nhạc, sân khấu cho đến phòng thâu chuyên nghiệp. Nhưng quan trọng nhất đối với Beckam là cơ hội được đánh nhạc cùng với những người bạn trong trường hầu như mỗi ngày. Đi tour trường cùng con mà vui y như là chính mình sắp được vào đây học. Mình đi hát từ năm 19 tuổi nên không có cơ hội học lên đại học và lúc đó cũng chẳng có ai hướng dẫn để biết tìm đến những trường như thế này để mà học. Mà thật ra có biết đi chăng nữa thì cũng chẳng có tiền để học vì lúc đó những người tỵ nạn qua Mỹ đều còn nghèo khổ, tiền sinh sống còn chưa đủ lấy đâu ra tiền để học trường nhạc? (Trường Musicians Institutes là trường tư nên nó mắc hơn những trường công rất nhiều).

Vì ngày xưa mẹ không có cơ hội nên bây giờ mẹ muốn Beckam đeo đuổi và đạt được những gì con mong muốn trong âm nhạc. Con không cần phải lo lắng tiền bạc hay suy nghĩ điều gì cả. Hãy cứ ăn, ngủ và thở âm nhạc, phần còn lại đã có bố và mẹ lo. Hãy học dùm mẹ những gì mẹ không có cơ hội học con nhé. Một lần nữa mẹ chúc mừng con trai của mẹ.”, vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ.

Dù đã ly hôn với Bằng Kiều nhưng họ luôn dành thời gian cho con cái, ngay dưới bài viết của vợ cũ nam ca sỹ cũng bình luận khen về môi trường học tập mới của con trai: “Bố nhìn còn mê, trường danh giá thế cơ mà”.