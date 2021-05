Thời gian gần đây giới nghệ sỹ đã liên tục sôi sục bởi rất nhiều drama, Trang Trần cũng là cái tên được nhắc nhiều.

Trang Khàn là cái tên dạo gần đây hay được 'réo gọi'

Trong livestream của mình có lần bà xã Dũng ‘lò vôi’ đã tuyên chiến Trang Trần:

"Tôi có dịp hẹn cô ngoài đó tôi táng cho cô vỡ mặt, cô đừng có ngồi đó chõ mõm chửi người ta!...Chị Hằng không dám dẹp tiệm bún đậu, đâu dám dẹp cái hàng online của cô, để cộng đồng dẹp. Mà ai đi mua hàng của cô, tôi nghe cô chửi khách khủng khiếp luôn. Cho nên tôi nói cô: Cái miệng nó kiện cái thân...".

Chưa dừng lại ở đó, vợ Xuân Bắc cũng thẳng thừng tiếp lời: “Em mà gặp ngoài đường em cũng táng con này. Láo với em hơn 3 năm trước chưa tính”.

Vợ Xuân Bắc và Trang Trần có mối thù thâm sâu

Kể từ lúc này mọi chuyện được đẩy lên đỉnh điểm, mới đây vợ Xuân Bắc – chị Nguyễn Hồng Nhung lại tiếp tục cà khịa cô chủ quán bún đậu. Cụ thể chị đã chia sẻ lại một video của Trang Khàn từ 5 năm trước khi cô tỉnh rượu và thành khẩn xin lỗi công an cũng như những người hâm mộ.

“Ôi dã man. Khổ thân- tất cả là do hành vi không kiểm soát. Lỗi cũng 1 phần do gia đình. Mình sẽ nhìn vào trường hợp này để kiềm chế bản thân trước mọi kích động. Mọi người cư bảo để quá khứ ngủ yên... Forget mother go for fast (quên nó đi). Nhịn nhịn nhịn nhịn nhịn.” – Chị Nhung có viết.

Bài chia sẻ của chị Nhung gặp phải nhiều ý kiến trái chiều

Ngay dưới chia sẻ của bà xã Xuân Bắc, có nhiều ý kiến đồng thuận và ủng hộ chị, tuy nhiên vẫn có khán giả cho rằng: “Bạn là người thẳng thắn nên tôi thích bạn ở điều đó. Nhưng giờ thấy bạn chia sẻ những bài đã cũ với mục đích hạ nhục người ta khác nào bạn cũng giống họ”.