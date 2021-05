Ngày 5/5 vừa qua bệnh tình của nghệ sỹ hài Giang Còi bất ngờ trở nặng và anh phải nhập viện trở lại, chứng kiến tình cảnh của anh trai, ‘người đàn bà thép’ đã đứng lên kêu gọi ủng hộ giúp đỡ:

“Chuyện về lão Giang còi !

Lão vào viện Bạch mai nằm đã 3 ngày nay vì thổ tả ra máu nhiều quá.Lần này bệnh của lão nặng lên do lão ngang đầu cứng cổ không chịu đến bệnh viện điều trị

Nghe tin lão bị bệnh nặng,công ty Toàn cầu-Lạc Hồng Viên đã gửi tặng 50 triệu,chị Nguyễn Thị Hoài An gđ bệnh viện An việt đã gửi tặng 20 triệu và bs Sâm Mai Văn đã gửi tặng 10 triệu... trưa nay mình vội mang vào trao tận tay cho lão.

Lão rưng rưng cảm động và gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm,giúp đỡ và động viên lão trong lúc này.

Hiện nay ns Giang còi đang nằm điều trị tại khoa tiêu hoá bv Bạch mai và đang được các bs tại khoa chăm sóc rất chu đáo tận tình.

Thực sự Trà My và NSND Quốc Anh cũng đã lên kế hoạch tổ chức một đêm diễn với sự tham gia của các nghệ sĩ để dành tặng ns Lê Hồng Giang nhưng trong lúc này dịch bệnh đang căng thẳng và rất phức tạp nên đêm diễn chưa thể thực hiện được.Bên cạnh đó My cùng NSND Quốc Anh cũng đang làm hết khả năng với những gì có thể thông qua các doanh nghiệp cũng như bạn bè đồng nghiệp,những người yêu mến ns Giang còi,để hỗ trợ cho ns Giang còi có thêm kính phí điều trị trong giai đoạn nguy kịch này. Trước khi làm việc này Trà My cũng đã cẩn thận xin ý kiến và đã được sự cho phép của ns Giang còi.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của mọi người đã quan tâm động viên và gửi quà tặng nghệ sỹ Giang còi đồng nghiệp của chúng tôi đang lâm trọng bệnh,đặc biệt lại trong thời điểm khó khăn,dịch covid đang bùng phát trở lại...cảm ơn mọi người rất nhiều.

Mọi sự ủng hộ giúp đỡ của quý vị xin được chuyển vào số tk của ns Giang còi :

42710000680998 Lê Hồng Giang BIDV

Trân trọng cảm ơn.”

Chưa dừng lại ở đó, tấm lòng vàng của nghệ sỹ Trà My lại tiếp tục được lan rộng khi mới đây cô lại đến thăm hỏi và động viên những bệnh nhân trong viện An Việt mong họ an tâm chữa trị và sớm hồi phục.

Qua đây nữ nghệ sỹ cũng nhắn nhủ đến mọi người nên cẩn thận, an toàn trong mùa dịch: “Mong dịch bệnh sớm chấm dứt để mọi người trở lại cuộc sống thường ngày.

Chúc mọi người khoẻ mạnh,bình an và thật an toàn,cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.Hãy giữ gìn sức khoẻ cho mình,cho người thân và cho cả cộng đồng nha cả nhà.”