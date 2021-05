Bị bà Phương Hằng đánh tiếng bao đồng, Dũng Taylor ẩn ý đấu khẩu với người đàn bà 'thép'

Cuộc nội chiến giữa bà Phương Hằng với ‘lương y’ Võ Hoàng Yên chưa dừng lại thì mới đây Dũng Taylor – chồng ca sỹ Thu Phương tiếp tục là cái tên bị bà chủ Đại Nam ‘tế sống’.

Trong lần livestream gần đây bà Hằng cũng đã dùng những câu chữ không hay khi điểm chỉ Dũng Taylor, cụ thể bà đã nói: "mày, thằng Dũng đen" và còn không ngần ngại khi bộc bạch về mối quan hệ giữa Dũng Taylor và Thu Phương.

Chồng giọng ca "Hà Nội 12 mùa hoa" sau khi bao đồng đã bị 'sờ gáy'

Theo đó bà Hằng có chia sẻ: “Chơi với vợ chồng người ta rồi hốt luôn vợ người ta. Vào một đêm mưa gió phũ phàng, rủ Thu Phương uống rượu rồi hốt luôn. Lên nói tôi là con điên, mê trai. Nói thiệt hết đàn ông trên đời cũng không bao giờ có mày”.

Bà Hằng đã thẳng thắn chỉ mặt và gọi Dũng Taylor là 'thằng'

Không đấu khẩu trực diện nhưng phía Dũng Taylor đã ngầm ẩn ý vạch mặt bà Hằng: “Time for talk is over! Things are set in motion” (Không phải lúc để nói chuyện nữa, giờ phải hành động).

Dũng Taylor đã có những động thái mới sau lùm xùm

Liệu sau drama trên mạng xã hội lần này, Dũng Taylor đang muốn minh bạch mọi chuyện? Trước những ồn ào anh cũng tuyên bố sẽ không dính líu và dừng ‘mồm miệng’ ở đây:

"Mình đánh giá họ là bậc "nữ tướng" nhưng họ tự hạ họ xuống hạng nữ nhi "Thánh Chửi Độc Cô Cầu Bại" nên không chấp, không rảnh để đôi co. Cứ cho là sợ bà ấy đi vì sau các buổi livestream của "giáo sư danh dự" vừa qua thì cả thế giới điều khiếp hãi. Bà ấy nói sẽ không cần sử dụng truyền thông trong cuộc chiến này và luôn luôn độc hành. Mình là con nhà Phật, học Phật pháp nên mình biết cầm lên dễ, buông xuống rất khó, mình sẽ giúp giảm gánh nặng và giảm nghiệp cho bà ấy để bà ấy sớm đạt được mục tiêu "Thánh Chửi Độc Cô Cầu Bại" vì "cộng đồng". Tuy bà ấy xúc phạm đến người mẹ quá cố của tôi, nhưng tôi sẽ thắp hương xin mẹ tôi tha thứ và phù hộ cho bà ấy vì kẻ thù và thất bại lớn nhất đời là đánh mất mình và tự đại.

Chỉ cái mồm chửi rủa văng tục của bà ấy thôi đã không có đối thủ rồi, bây giờ còn đem con ra nữa thì đúng là Độc Cô Cầu Bại. Bà ấy nói cảm thấy hạnh phúc khi thả phanh văng tục thì mình xin chào thua, coi như tạo phước giúp bà ấy bớt tạo nghiệp. Hôm nay, Dũng Taylor tôi chính thức tuyên bố chào thua và rời cuộc khẩu chiến với "Thánh Chửi Độc Cô Cầu Bại".