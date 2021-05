Diễn viên Hồ Bích Trâm: 'Còn sức khỏe và đam mê thì bán nhà, bán xe để làm phim cũng có sao đâu'

Hồ Bích Trâm là người con của Quảng Ngãi, để thành công như ngày hôm nay thì tuổi thơ cô đã trải qua không ít khổ ải, cơ cực.

Chính hoàn cảnh của mình đã đẩy đưa cô vào Sài Gòn lập nghiệp, bắt đầu với những công việc đầu tiên là phục vụ trong quán cơm, tuy nhiên với tài năng của mình thì cô đã nộp đơn vào trường Sân Khâu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh và đã vượt qua nhiều thí sinh khác để đỗ tấm vé vào vòng trong. Thời điểm đó cha cô còn mắc ung thư gia đoạn cuối, không lâu sau thì ông qua đời, vượt lên số phận của mình và cố gắng xây dựng lộ trình cho riêng mình.

Không chỉ tham gia đóng phim mà cô còn tham gia các cuộc thi về nhan sắc và các liveshow đình đám. Đặc biệt trong dịp bão lũ miền Trung năm ngoái, ngay sau khi nghe tin quê nhà bị nạn cô đã tức tốc về với gia đình và ủng hộ, giúp đỡ những đồng bào.

Ở tuổi băm nữ diễn viên liên tục bận rộn với các dự án điện ảnh đặc biệt là công việc kinh doanh của mình, tuy nhiên cô vẫn luôn tràn đầy năng lượng và dành thời gian chăm sóc bản thân chu đáo. Chia sẻ với báo chí về cuộc sống một năm qua của mình, Trâm cho biết: “Năm nay là một năm nhiều dấu ấn với tôi khi 2020 là tròn 10 năm tôi làm nghề và tròn 15 năm tôi xa gia đình, sống tự lập tại TP.HCM. Năm 2020 đối với tôi cũng có những khó khăn như mọi người là lần đầu thử sức thực hiện webdrama lại ảnh hưởng do nhiều đợt dịch bệnh. Thế nhưng, tôi may mắn khi phim công chiếu lại nhận được nhiều sự yêu thương của khán giả. Bằng chứng là webdrama do tôi sản xuất Vương miện xương rồng nhận được để cử giải thưởng điện ảnh Ngôi sao xanh 2020. Đó là niềm hạnh phúc to lớn với tôi”.

Thời điểm ngoài 30 với nhiều người được xem là ổn định với ‘con đàn cháu đống’, sau nhiều lần nhận những lời hối thúc kết hôn nữ diễn viên đã thẳng thắn bộc bạch quan điểm của mình:

“Đúng là 30 tuổi không còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện rong chơi vài năm nữa. Thế nhưng do tôi cứ bị cuốn theo công việc nên quên mất bản thân mình sắp già! (cười lớn). Sau các mối tình, tôi rút ra bài học cho mình là không muốn ồn ào mọi thứ lên, tôi muốn giữ cho riêng mình biết thôi là đủ. Trong tình yêu, tôi đã tỉnh táo và lớn hơn rồi. Tôi đã chín chắn hơn trong việc lựa chọn cho mình một nửa biết chia sẻ và yêu thương mình hơn”.

Nói về những dự định trước mắt cô cho rằng khi còn sức khỏe và đam mê thì vẫn làm phim: “Sau webdrama Vương miện xương rồng, nhiều người khuyên tôi nên đi con đường an toàn là chỉ đi đóng phim và kinh doanh thôi chứ đừng gom tiền lẻ mỗi ngày để bỏ vốn làm phim. Thế nhưng tôi vẫn lì, cứng đầu và đam mê lắm, nếu phim sau không có tài trợ thì tôi vẫn làm. Tôi có thể bán xe, bán nhà để làm phim chẳng sao cả, vì nhà hay xe vẫn còn có thể làm để mua được, miễn mình còn sức khoẻ và nhất là đam mê thì làm thôi”.