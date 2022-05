Những biến động của showbiz trong thời gian qua đều được dân tình quan tâm ráo riết. Mới đây mạng xã hội đang truyền tay nhau thông tin Sơn Tùng bất ngờ ẩn ảnh chụp chung cùng Hải Tú khỏi Instagram cá nhân, chính điều này đã khiến dân tình đặt ra không ít giả thiết: Có chuyện gì vậy nhỉ Sao tự dưng ‘gà cưng’ lại bị anh đại cho ‘bay màu’ thế này? Hoa chưa kịp nở đã ‘toang’ rồi sao?







Sơn Tùng đã cho ảnh chụp chung cùng Hải Tú 'bay màu'





Là một nghệ sỹ nổi danh tuy nhiên trong 2 năm qua Sơn Tùng đã gặp phải không ít sóng gió, hết drama về tình ái lại đến việc ra MV mới “There's No One At All” gặp phải không ít lời ra tiếng vào bởi là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội nhưng lại phát hành những nội dung tiêu cực, dễ ảnh hưởng đến khán giả đặc biệt những bạn trẻ mới lớn. Ngay sau khi MV được phát hành ít ngày, Cục PTTH & TTĐT đã gửi văn bản, yêu cầu YouTube chặn MV này và Sơn Tùng đã lên tiếng xin lỗi khán giả.

Trái ngược với ‘Sếp’ thì Thiều Bảo Trâm – người từng có tin đồn là bạn gái một thời của nam ca sỹ lại có mọi thứ ‘lên hương’ đến lạ. Không chỉ thành công trong các MV mà mới đây cô còn là người dẫn đầu trong danh sách 10 người có sức ảnh hưởng nổi bật trên mạng xã hội tháng 4/2022. Trên trang cá nhân của mình, giọng ca ‘Sau lưng anh có ai kìa’ chia sẻ:

"Một niềm vui nho nhỏ để thêm chút động lực chuẩn bị đón chờ Mini Album ‘after you’”.

Thiều Bảo Trâm dẫn đầu bảng xếp hạng những người có sức ảnh hưởng nổi bật trên mạng xã hội

Trong bảng xếp hạng, Thiều Bảo Trâm dân đầu bảng, tiếp theo đó là những gương mặt đình đám khác như: Trấn Thành, Việt Hương, Đông Nhi, Quyền Linh, Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, Độ Mixi, Noo Phước Thịnh và Hoàng Thùy Linh. Ngày 25/5 vừa qua, cô cũng có hé lộ nhiều thông tin về mini album ‘After You’ được đầu tư với rất nhiều tâm huyết trong suốt cả năm qua.