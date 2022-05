Vợ cũ Bằng Kiều hé lộ về mẹ đẻ, nhìn ảnh thời trẻ cũng đủ thấy nhan sắc cực phẩm cỡ nào

Ngày của mẹ là dịp để những người con thể hiện lòng biết ơn và tôn kính với đấng sinh thành của mình. Trong ngày đặc biệt này, vợ cũ Bằng Kiều cũng không quên dành cho người mẹ đáng kính những lời ngọt ngào, cụ thể trên trang cá nhân cô chia sẻ:

“Happy Mother’s Day đến tất cả những bà mẹ trên toàn thế giới.

Mẹ mình không giống các bà mẹ thường được miêu tả trong các MV hát về mẹ. Mẹ không dầm mưa dãi nắng bán hàng rong. Mẹ không phải còng lưng mò cua bắt ốc tảo tần nuôi con nhưng không vì vậy mà sự hy sinh và tình thương của mẹ dành cho những người con của mình ít hơn những bà mẹ quê trong các MV.

Mẹ là một city girl, là một phụ nữ đẹp. Vì mẹ đẹp nên đã lọt vào cặp mắt của người sĩ quan trẻ, to cao, đẹp trai là ba mình. Ba mẹ rất xứng đôi, câu trai tài gái sắc dành cho ba mẹ không sai. 18 tuổi mẹ đã là gái 1 con, bốn năm sau đó thì sanh ra mình. Ký ức về mẹ hồi nhỏ của mình rất mơ hồ vì mình rời VN khi mới 10 tuổi và lúc gặp lại mẹ thì mình đã ở tuổi 20 hơn. Những gì mình nhớ về mẹ trước 75 là mẹ rất đẹp. Mỗi lần mẹ đi ăn tiệc với ba, mẹ nhìn lộng lẫy như một bà hoàng. Tướng mẹ rất sang. Là vợ sĩ quan nên mẹ không phải làm gì hết, các con thì đã có người làm chăm nom nên khi rãnh mẹ hay thường ngồi may áo, may mấy chục cái áo giống nhau để đem vào cô nhi viện cho các trẻ em mồ côi. Mẹ thưởng xuyên đi làm từ thiện, có thể vì vậy mà mình cũng hay làm từ thiện là do sự ảnh hưởng của mẹ từ nhỏ.

Sau 75 ba bị bắt đi “học tập cải tạo”. Mẹ một mình chơi vơi với 5 đứa con nheo nhóc, có một đứa vừa mới sanh ra đời. Gia đình mình đúng ra là có 5 chị em chứ không phải 4. Đứa em trai út của mình sinh 1975 không may qua đời khi lên 3 vì thời đó không có thuốc để chữa trị, một viên thuốc kháng sinh cũng không có. Mẹ từ một bà vợ sĩ quan giờ ngày ngày phải ra chợ tập tành buôn bán, đi từ sớm đến chiều tối mới về. Nhớ một hôm mẹ về áo ướt đẫm vì bị căng sữa, không kịp về cho con bú. Đàn con nheo nhóc thì ở nhà với bà ngoại. Nhà chỉ có một bà già và trẻ em nên bị người ta gạt lấy mất chiếc xe đạp. Thời đó chiếc xe đạp quý lắm. Một hôm mẹ không có ở nhà, có một người đàn ông đến nói là sẽ dẫn đi gặp ba. Bà ngoại nghe mừng quá kêu bà chị lấy xe đạp đi theo. Bà chị mình lúc đó mới 12, 13 gì đó nên rất khờ. Đến một nơi nào đó ông ta gửi xe và giữ thẻ gửi xe rồi kêu chị mình ngồi chờ để đưa ba tới. Chị mình ngồi chờ mãi không thấy ông quay lại và khi xuống bãi gửi xe thì phát hiện ra là người ta đã lấy xe đi từ hồi nào. Mẹ về nhà nghe kể lại câu chuyện, mẹ không la mà mừng là bà chị mình không bị hề hấn gì. Mình muốn kể chuyện này ra để cho mọi người hiểu được sự khốn cùng của cuộc sống ở thời điểm đó nó như thế nào vì nó liên quan đến những quyết định sau này của mẹ mình.

Có một lần mấy đứa hàng xóm rủ nhau đi Thảo Cầm Viên hay sở thú gì đó, mình xin mẹ cho đi nhưng mẹ không cho. Mẹ nói chờ mẹ đưa đi. Lúc đó mình buồn lắm vì nghĩ là mẹ chỉ nói vậy cho qua chứ làm gì có thời gian mà đưa đi? Nhưng cuối tuần đó mẹ đưa mấy chị em đi chơi thật, và đó là ngày hạnh phúc nhất của mình khi được đi chơi cùng mẹ. Ký ức tuổi thơ của mình ở VN là chỉ có bao nhiêu đó. Những lúc gia đình có kẻ đưa người rước thì mình còn quá nhỏ để mà nhớ.

Rồi một ngày mẹ đưa 2 chị em xuống tàu. Có thể chị của mình biết là 2 chị em xuống tàu đi đâu nhưng mình thì hoàn toàn không biết. Mẹ kêu đi thì đi thôi. Rồi 2 đứa lênh đênh trên biển, xung quanh không một người thân, con bé 14 tuổi phải lo cho con bé 10 tuổi. Lúc đó mình tưởng được đi chơi, nghe mẹ nói là 2 chị em đi trước rồi mẹ sẽ đi sau. Và mẹ đã đi sau thật, nhưng không phải vài ngày mà là 13 năm. Hành trình vượt biên của 2 chị em cũng khá ly kỳ nhưng để kể chi tiết thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Hôm nay mình chỉ muốn viết về mẹ, khi nào có dịp mình sẽ kể về chuyến vượt biên của 2 chị em sau.

Bao nhiêu năm trôi qua giờ mình cũng là mẹ. Nhìn lại và suy ngẫm về thời gian đấy, mẹ mình chắc đau khổ lắm. Chồng thì bị đày ra tận ngoài Lạng Sơn “học tập không biết ngày về. Con trai út thì chết. Đứa con gái lớn thì bị nghỉ học, không được tiếp tục học lên cao vì là con của “Ngụy”. Tương lai trước mắt là một màu đen tối nên mẹ phải quyết định, một quyết định có thể nói là khó nhất trong cuộc đời của mẹ. Đó là tìm đường vượt biên cho 2 đứa con gái lớn. Mẹ đã bán hết những gì có thể bán và vay mượn thêm tiền để mua 2 xuất cho 2 chị em vượt biên bằng đường bán chính thức. Khoảng năm 1978, 1979 người Việt gốc Hoa có thể rời VN một cách chính thức mà không bị bắt vì chiến tranh giữa VN và TQ. Hai chị em không phải người Hoa nhưng phải đổi tên họ để được đi.

Ai nhìn mẹ cũng nghĩ mẹ là một người phụ nữ yếu đuối. Nhưng không, bên trong dáng vẻ mãnh mai là một người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường. Nếu phải rơi vào hoàn cảnh của mẹ lúc đó chắc mình sẽ không đủ can đảm và nghị lực để làm những chuyện mẹ đã làm. Con trai út Kenzi của mình năm nay 10 tuổi, nó bằng tuổi của mẹ khi đi vượt biên. Mỗi lần nó băng qua đường mình còn hồi hộp lo sợ, nói chi dám để nó lênh đênh trên biển với anh nó. Vì sự tồn tại của gia đình và tương lai của các con mẹ đã đứt ruột đánh liều với tất cả những gì mình có, đó là số tiền ít ỏi để nuôi gia đình và mạng sống của 2 đứa con. Đọc đến đây nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao mẹ không đưa hết mấy chị em cùng đi? Thứ nhất là không đủ tiền, thứ 2 là mẹ phải ở lại để thăm nuôi ba.

Người phụ nữ hết lòng vì chồng con

Sự hy sinh của mẹ to lớn lắm. Khi ba về sau 7 năm “học tập cải tạo” mẹ đã tìm đường cho ba đi vượt biên, rồi sau đó đến đứa em trai , cũng một mình đi vượt biên với gia đình của một người quen. Mẹ ở lại với đứa em gái cho đến lúc được đi theo diện bảo lãnh vào năm 92. Khi mẹ qua đến Mỹ thì mình đã 24 tuổi, lúc đó đã thành danh, là ca sĩ có chút tên tuổi. Mẹ sống khuây khoả được vài năm thì mình lấy chồng sanh con. Mẹ lại bận rộn phụ giúp chăm nom cháu, cho ăn, thay tả. Cả 3 đứa mẹ đều có mặt ở bệnh viện để đón cháu khi vừa rời bụng mẹ. Và sau khi mình ly dị, mẹ đã về ở và giữ con cho mình đến giờ này để mình có thời gian bay nhảy ca hát, làm công việc từ thiện cũng như ra ngoài làm ăn”.

Trizzie luôn dành cho mẹ những điều tuyệt vời nhất

Chưa dừng lại ở đó, cô còn nhấn mạnh về công lao và cả sự tôn kính với mẹ: “Công lao của mẹ lớn lắm, không có mẹ, con khó có thể trở thành người phụ nữ như ngày hôm nay. Cảm ơn mẹ đã nuôi nấng và dạy dỗ con thành người. Con chỉ biết trả ơn cho mẹ bằng cách sống làm sao để người đời không chê cười. Để khi nhắc đến tên con người ta sẽ nói với mẹ là, bà có đứa con nhân nhậu, giỏi, đức hạnh. Con thì không giàu có như các anh chị em trong gia đình nên sự đền bù công lao của mẹ sẽ không là nhà cao cửa rộng mà là niềm tự hào con mang về cho mẹ và gia đình chúng ta.

Happy Mother’s Day mẹ. Chúng con yêu mẹ!

Hình này mẹ chụp khi đã có 2 đứa con. Phải công nhận mẹ đẹp thật.”

Nhan sắc cực phẩm của mẹ ruột Trizzie Phương Trinh

Chắc hẳn trên thế giới này, có thể những người mẹ không tài giỏi, xuất chúng như các nhân vật đình đám ngoài xã hội nhưng với các con thì mẹ vẫn luôn là người vĩ đại nhất, luôn yêu thương, bảo bọc con cái vô điều kiện. Cũng chính vì lý do này mà khi các con trưởng thành, khôn lớn đều muốn báo hiếu và mang lại cho mẹ những gì tốt đẹp nhất.

Ngay dưới bài viết, khán giả không chỉ trầm trồ trước những hy sinh cao cả của mẹ đẻ Trizzie Phương Trinh mà còn không khỏi ngưỡng mộ trước nhan sắc cực phẩm thời trẻ của bà. Dù tất bật với công việc và gia đình nhỏ nhưng bà vẫn giữ được nét xinh đẹp rạng ngời và trẻ trung khỏe khoắn.

Hiện thỉnh thoảng Trizzie Phương Trinh vẫn chia sẻ về cuộc sống gia đình trên trang cá nhân, cô cùng 3 cậu quý tử vẫn có những buổi ‘đánh lẻ’ đi chơi riêng và dành thời gian quan tâm, chia sẻ. Không chỉ có mối quan hệ tốt với mẹ đẻ mà với mẹ chồng cũ cô cũng luôn dành sự ưu ái đặc biệt, trong các ngày lễ quan trọng hay khi bà đau ốm cô vẫn có mặt chăm sóc, thăm nom và làm tròn chữ hiếu.