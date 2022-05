Tin nóng trưa 7/5: Hồng Vân hoan hỷ báo tin vui giữa lúc bà Phương Hằng 'khóc ròng' trong trại giam

Trong lúc bà Phương Hằng ‘khóc ròng’ trong tù, NS Hồng Vân lại hoan hỉ báo tin vui đến mọi người

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Vân đã đăng tải một bài thơ để đánh dấu màn ra mắt công chúng đồng thời quảng bá cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống mới khai trương tại TP.HCM của mình. Ngoài ra, ‘bà bầu sân khấu kịch’ còn không quên khoe với người hâm mộ rất nhiều hình ảnh chụp cùng những tên tuổi nổi tiếng, đồng nghiệp trong nghề đã ghé thăm ủng hộ quán. Sau khi được công khai chia sẻ, bên dưới bài đăng, rất đông khán giả cũng như người hâm mộ của Hồng Vân đã nhanh chóng để lại bình luận.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT!

Bà Phương Hằng 'ủ dột' trong trại giam, Đàm Vĩnh Hưng 'chơi lớn' khi tổ chức show diễn khủng

Năm 2021 có thể nói là một năm đầy biến động của giới nghệ sĩ. Không chỉ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hàng loạt nghệ sĩ đình đám như Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh,... còn bị bà Phương Hằng liên tục 'réo tên' giữa ồn ào ăn chặn từ thiện. Mặc dù đã được Bộ Công an minh oan nhưng dường như nghệ sĩ Việt vẫn chưa thể lấy lại niềm tin trong lòng công chúng. Tuy nhiên, kể từ khi nữ đại gia 50 tuổi bị bắt, công việc của giới nghệ sĩ nói chung và Đàm Vĩnh Hưng nói riêng bất ngờ phất lên như diều gặp gió. Ngoài việc tất bật chạy show sớm tối, Đàm Vĩnh Hưng cũng vừa cho ra mắt MV "Anh lo cho em hết" sau 2 năm vắng bóng. Trên trang cá nhân, giọng ca "Xin lỗi tình yêu" thường xuyên cập nhật lịch trình và thông báo quan trọng liên quan đến sản phẩm âm nhạc mới. Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục hé lộ về vị khách mời đặc biệt sẽ góp mặt trong "The Show Việt Nam - Đàm Vĩnh Hưng live concert" vào đêm ngày 7/5 tới đây.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT!

Đỗ Mạnh Cường hé lộ tích cách đặc biệt của con gái 3 tuổi, hứa hẹn nhân tài trong tương lai

Được biết tới như một nhà thiết kế (NTK) có tiếng, giàu sang, không vướng bận bất kỳ điều gì, Đỗ Mạnh Cường còn được nhắc đến với tính cách cực kì khó tính, cũng như ầm ĩ với những lần lời qua tiếng lại trong giới. Tuy nhiên, khi trở về với mái ấm của mình, Đỗ Mạnh Cường - nhà thiết kế khó tính của cả showbiz Việt lại có một gương mặt hoàn toàn khác. Trên trang cá nhân, có thể thấy Đỗ Mạnh Cường liên tục đăng tải những hình ảnh hạnh phúc bên các con. Bên cạnh đó, anh thường dạy con phải biết yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Vừa qua Đỗ Mạnh Cường đã đăng tải bài viết nói về con gái My My của mình. Theo đó, anh chia sẻ mặc dù cô bé 3 tuổi nhưng đã có tính tự lập, đi chụp ảnh mẫu dù khá vất vả nhưng My My vẫn không hề kêu than hay nhõng nhẽo với ba Cường.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT!

Trang Trần đăng ảnh nhập viện giữa đêm: Bà Phương Hằng liệu có vô can?

Kể từ khi bà Phương Hằng bị bắt tạm giam, giới nghệ sĩ Việt liên tục có động thái mỉa mai nữ đại gia. Không chỉ khui lại những phát ngôn của bà Phương Hằng để "cà khịa", Trang Trần cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc đời thường khi được tự do "tung cánh" đi muôn nơi. Tuy nhiên, hành động này của cựu người mẫu đã vấp phải hàng loạt ý kiến trái chiều của cư dân mạng khi nhiều người cho rằng cô cố tình "bấu víu" bà Phương Hằng để kiếm fame. Kể từ khi bà Phương Hằng bị bắt tạm giam, giới nghệ sĩ Việt liên tục có động thái mỉa mai nữ đại gia. Không chỉ khui lại những phát ngôn của bà Phương Hằng để "cà khịa", Trang Trần cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc đời thường khi được tự do "tung cánh" đi muôn nơi. Tuy nhiên, hành động này của cựu người mẫu đã vấp phải hàng loạt ý kiến trái chiều của cư dân mạng khi nhiều người cho rằng cô cố tình "bấu víu" bà Phương Hằng để kiếm fame.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT!