Nghi vấn Nathan Lee 'đá đểu' động chạm đến NSƯT Đức Hải?

Cách đấy ít phút, trên trang cá nhân của mình Nathan Lee có đăng dòng trạng thái mà cộng đồng mạng đang đồn đoán là anh đang ám chỉ đến NSƯT Đức Hải:

“Bị hack

Lộn

Không bị hack

Bị tiến tồng

Xễu nà

Tuy nhiên

Ai chửi?”

Trước đó Đức Hải bất ngờ chia sẻ status bằng những gôn từ tục tĩu khiến dân tình bất bình bởi họ cho rằng một cán bộ lại là Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du Lịch Sài Gòn.

Tuy nhiên đính chính cho sự vụ, Đức Hải cho biết Facebook anh đang bị hack và chờ sự vào cuộc của cơ quan chức năng, đến tối 7/6 thì nam nghệ sỹ lại cho biết tài khoản của anh không hề bị hack mà do con trai nuôi nghịch: "Không có chuyện hacker gì ở đây. Cậu con nuôi quản lý đồng tiền ảo của tôi (bitcoin) nên có mật khẩu facebook. Hôm đó, cháu nó nghịch dại, viết lên facebook status đó. Bản thân nó cũng không lường được hậu quả lại rùm beng lên thế.

Khi biết tôi làm đơn lên công an và nhờ an ninh mạng vào cuộc, cháu nó rất sợ. Tới trưa nay thì cháu nó thú nhận và xin lỗi tôi. Dĩ nhiên, nó sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Tôi cũng đã báo cho bên an ninh mạng. Nói thế để thấy, tôi không liên quan gì tới việc này nhưng những ngày qua, tôi đã phải chịu rất nhiều điều tiếng xấu".

Chưa dừng lại ở đó Đức Hải còn cho rằng anh đang bị tống tiền: "Tôi bị dội bom tin nhắn. 88 tin nhắn khủng bố tôi và đòi 200 triệu. Tôi cho rằng, một số đối tượng giỏi về IT đã thừa vụ này, nhảy vào làm tiền tôi. Phía công an cho biết, họ sẽ sớm thông báo kết quả điều tra".

Hiện chưa biết thực hư câu chuyện ra sao nhưng đã có nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Ngoài đóng phim, Đức Hải còn tham gia giảng dạy và giữ chức cao trong trường Cao đẳng Nghệ thuật Sài Gòn.