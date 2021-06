Mới đây khi đoạn clip diễn viên Hoàng Yến bị chồng thứ 4 hành hung được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Chứng kiến cảnh tượng bạo lực đầy tàn nhẫn này những người xung quanh đã vào can ngăn, vì sự an toàn cho bản thân nên nữ diễn viên ‘Về nhà đi con’ đã phải nhờ công an vào cuộc.

Giữa lúc sự việc đang căng thẳng, trên trang cá nhân của mình “cô Xuyến” đã chia sẻ lại cảnh tượng này và chia sẻ: "Yến không biết phải nói gì về hành động này. Người đầu ấp tay gối một thời, đã nhịn rất nhiều trong thời gian chung sống mặc dù không vui vẻ gì nhưng Yến vẫn chia sẻ lên đây để các bạn hiểu và có cái nhìn khách quan".

Ngay dưới bài viết nhiều khán giả đã tỏ ra bất bình và chỉ trích thậm tệ trước những hành động của người đàn ông, dân mạng còn bất bình mà thốt lên: “Cái loại đàn ông bạo lực ko biết có phải con người ko nữa,con người chả ai làm thế cả”, “Hoàng Yến cố lên nhé, loại đàn ông này em đã rũ bỏ mà nó ko buông tha em, hay là nó muốn bóc lịch ăn cơm kẻng”, “Khi chia tay mới biết bộ mặt thật của đàn ông. Còn sống chung thì không biết đâu. Đàn ông mới đúng là cái đồ nhiều mặt và nó lật nó trở mình bất ngờ luôn đó. Mình cũng từng trải qua và bây giờ quá ngán ngẫm.”