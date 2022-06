Dù cố ca sỹ Phi Nhung đã đi xa nhưng tình cảm và sự mến mộ từ bạn bè và khán giả thì mãi còn đây. Được biết đến là ‘người mẹ nhiều con nhất Việt Nam’ bởi lúc sinh thời cô thường nhận nuôi những trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và hoạt động từ thiện vô cùng năng nổ, ngay cả khi Phi Nhung ra đi những ước nguyện còn chưa kịp thực hiện khiến ai cũng thương nức nở. Để nối tiếp hành trình này, nhiều đồng nghiệp vẫn tổ chức những đêm nhạc gây quỹ hay hoạt động thiện nguyện để hiện thực hóa những điều dang dở.

Mới đây trong lần đi diễn, Bằng Kiều đã không khỏi xúc động khi chứng kiến hành động của một cậu bé khuyết tật dành cho cố ca sỹ, cụ thể trên trang cá nhân anh có viết:

“Hôm nay hát ở Frankfurt, có 1 cậu bé được mẹ dắt vào trong phòng sau sân khấu đòi gặp bằng được BK. Thì ra là cậu vào để nhờ chú BK đưa chiếc phong bì có 100euro để chuyển tới cô Trizzie Nguyen cho vào quỹ từ thiện của cô Phi Nhung.

Cậu bé làm mình thực sự xúc động , cậu ko hoàn hảo bình thường như bao người mà là 1 người khuyết tật (mình thấy cậu nói ko rõ, và cử động rất khó khăn). Nhưng tấm lòng và trái tim của cậu thì không hề khuyết tật mà thật sự hoạn hảo, thậm chí tuyệt đẹp nữa.

Cảm ơn cậu bé , cháu làm chú thấy cuộc đời này thêm đẹp khi có những trái tim như cháu.

You are my Hero”.







Hành động của cậu bé khuyết tật đã khiến Bằng Kiều vô cùng cảm kích





Có thể thấy dù cơ thể không vẹn toàn như những người bình thường tuy nhiên lòng nhân hậu và yêu thương của cậu bé thì luôn khiến những người đối diện nức nở. Chứng kiến hành động này, Mạnh Quỳnh cũng không giấu nổi cảm xúc:

“Cảm ơn bạn Bằng Kiều đã đăng tải status thông điệp sống đến con người và cuộc đời của chúng ta sau bao thăng trầm của cuộc sống!

Cảm ơn cậu bé có trái tim nhân ái.

Con người chỉ hơn nhau ở tấm lòng,ở trái tim và nhân cách sống!

Sống đẹp,sống yêu thương và sống đúng nghĩa thì dù ở cho ở tầng lớp nào,xã hội nào,hoàn cảnh nào chúng ta cũng đem lại cho đời một bức tranh tuyệt đẹp.

Cầu chúc mọi điểu tốt đẹp sẽ đến với Em và gia đình nhé!”.

'Người tình sân khấu' của cố ca sỹ Phi Nhung luôn sẵn sàng tham gia những show diễn để giúp mong ước của người bạn mình sớm thành hiện thực

Trizzie Phương Trinh – vợ cũ Bằng Kiều xúc động: “Trái tim vàng là đây. Mình đã rơi nước mắt khi nhìn hình ảnh cậu bé cầm tờ 100 Euro nhờ Bằng Kiều cầm về đưa cho mình để bỏ vào quỹ xây trường Việt ngữ Phi Nhung. Đây là tấm gương sáng để chúng ta noi theo”.

“Nhìn con cầm bì thư với tờ 100 Euro cô đã rơi nước mắt. Cô thay mặt cho Phi Nhung cảm ơn con nhiều lắm. Bề ngoài của con có thể không hoàn hảo như người bình thường nhưng trái tim của con là một trái tim tuyệt vời, trên cả hoàn hảo”.

Trước đó đêm nhạc vào ngày 3/6/2022 đã được Mạnh Quỳnh và nhiều ca sỹ hải ngoại tham gia nhằm gây quỹ thực hiện mong ước xây trường Việt ngữ như Phi Nhung từng ao ước.