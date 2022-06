Háo hức đếm ngược ngày 'ván đóng thuyền', Minh Hằng thông báo điều quan trọng về lễ cưới

Cách đây không lâu Minh Hằng bất ngờ thông báo bản thân vừa nhận lời cầu hôn, ngay lập tức những lời chúc phúc cũng như sự tò mò về đám cưới của cặp đôi đã khiến người hâm mộ ‘sốt xình xịch’. Được biết vào ngày 18/6 tới đây đám cưới của nữ ca sỹ sẽ được diễn ra, không chỉ đầu tư về không gian lễ cưới, thiệp cưới mà mọi thứ đều được cô tuyển chọn và sắp ếp chỉn chu.

Thiệp cưới của cặp đôi được nhiều bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ





Vừa qua người đẹp đã chia sẻ bức tâm thư dài trải lòng khi ngày trọng đại sắp tới và không giấu nỏi sự xúc động, cụ thể trên trang cá nhân cô có viết:

“Save the best for last

Đếm ngược chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần nữa là bước sang chương mới của cuộc đời mình, dù đang trong giai đoạn nước rút nhưng Minh Hằng vẫn muốn dành riêng post này để gửi đôi dòng tâm tình cùng những người thương đã dõi theo mình trong suốt thời gian qua.

Cũng như bao cô gái, khi đứng trước cánh cửa hôn nhân, ngày hai trái tim về chung một nhà. Đám cưới - chính là một sự kiện vô cùng trọng đại của cuộc đời.

Mình mong muốn mỗi chi tiết trong đám cưới, dù là nhỏ nhất, cũng đều sẽ mang đậm dấu ấn của cả 2, như cách mà mình và Anh đã cùng tôn tạo nên tình yêu này. Và Minh Hằng cũng hiểu rằng, đám cưới này sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự chia vui, chúc phúc của gia đình và bạn bè thân thương. Do đó sự kiện trọng đại này phải đầy đủ - hài hòa- chỉn chu cho Cô dâu Chú rể, cùng tất cả Khách mời tham dự.

Đám cưới của cặp đôi được chuẩn bị vô cùng chỉn chu và kỹ lưỡng





Từ chuyến hành trình đi tìm lại chiếc váy cưới trong mơ.

Ngày còn thơ bé,ngày mà em chỉ biết quậy phá chứ nào biết tình yêu là gì, nhưng thấy trên tivi cô dâu được mặc chiếc váy cưới lộng lẫy ... rồi cũng bày đặt chơi trò Đám Cưới. Cô bé khi ấy “e thẹn” bước vào lễ đường trong trí tưởng tượng của mình, tuy chỉ với chiếc khăn màu trắng quấn thành váy dài và nhấn nhá bằng đôi ba hoa dại bên vệ đường nhưng cũng đã ý thức được rằng, bản thân phải trở nên thật đặc biệt. Và chiếc váy cưới chính là điều tiên quyết của cô dâu.

Thời gian trôi qua, cô bé ngày nào nay đã đứng trước cánh cửa hôn nhân, và mình bắt đầu chuyến hành trình từ Nam ra Bắc để đi tìm chiếc váy cưới trong mơ, với bao nhiêu là nhà thiết kế danh giá, ướm lên mình những chiếc váy đắt tiền và lộng lẫy nhất nhưng …mình đã không tìm ra sự đồng điệu. Trong những đêm không ngủ , mình đã bừng tỉnh với giấc mơ khuôn mẫu ấy và định nghĩa lại chiếc váy cưới trong mơ.” Báu vật ấy không nằm ở giá tiền cao ngất ngưỡng mà chính là nằm ở sự phù hợp. Mình muốn mặc một chiếc váy mà trái tim đập rộn ràng và mất bình tĩnh như tất cả cô dâu ngoài kia.Báu vật ấy, cũng giống như người đàn ông đi bên cạnh mình, nhất định phải là phù hợp nhất cho cuộc sống sau này của bản thân.

Đến một sự kiện cuộc đời trọn vẹn, với dấu ấn riêng hòa cùng niềm vui chung

“Anh muốn em hãy quyết định tất cả những điều em mong muốn cho đám cưới của chúng mình”

Biển xanh, cát trắng, nắng vàng, và mặt trời dịu êm, đúng như ước mơ từ thuở bé của mình. Không nhất định phải tổ chức đám cưới theo đúng “khuôn mẫu”, bởi lễ cưới và tiệc cưới không chỉ là sự kiện của cá nhân mà còn là khoảng thời gian bên nhau của những người thương, sẻ chia niềm vui và hành trình tình yêu của hai đứa mình.

Áp lực là có, nhưng nếu hỏi mình chuẩn bị có mệt không? Mình xin trả lời là không. Mình tận hưởng từng phút giây khi được tự tay chuẩn bị mọi thứ. Vì chắc chắn sẽ không ai hiểu những mong muốn của bản thân hơn mình. Và quan trọng hơn hết là mình đã cân bằng để ngày trọng đại này được rạng rỡ vô lo. Ngày vui của mình, có mọi người đến chung vui nên mình cũng muốn làm cho mọi người vui hết nấc. Tiệc cưới này sẽ có những bất ngờ nho nhỏ với tấm lòng to to, sự chuẩn bị chu đáo từ món ăn đến chỗ ngủ, được chìm đắm với sóng biển rì rào để mọi người luôn được dâng trào cảm xúc và hết mình cùng nhau.

Và cuối cùng, riêng tư chính là sự tôn trọng cần thiết. Mình hay nói với Anh rằng cảm ơn Anh vì đã lấy hết can đảm yêu một nghệ sĩ. Từ khi chính thức công bố thông tin, không ít lần tên Anh nằm trong top keywords của Google Search. Mình là nghệ sĩ Minh Hằng, nhưng gia đình, bạn bè, khách mời của mình không là nghệ sĩ, do đó bảo mật thông tin là điều mình cố gắng dành cho anh”.

Qua bài đăng này, mình xin phép thông báo về lễ cưới của mình sẽ diễn ra với sự tôn trọng quyền riêng tư của tất cả khách mời dự tiệc. Sẽ không có báo chí tác nghiệp trong buổi lễ. Và các thông tin chính thống sẽ được mình chia sẻ niềm vui cùng với quý khán giả thân thương ngay sau sự kiện diễn ra.Rất mong mọi người thông cảm và thấu hiểu cho Hằng trong sự kiện lần này nhé.Mãi khắc ghi những tình cảm mà mọi người dành cho nghệ sỹ Minh Hằng.Hằng chỉ xin đứng ra 1 ngày với vai trò người Vợ đứng ra bảo vệ chồng mình .

Rất cảm ơn mọi người đã dành tình cảm trân quý, sự quan tâm và yêu mến cho ngày vui của Minh Hằng nhé.

Hôm nay em xin làm vợ bảo vệ anh 1 ngày. Những ngày còn lại, anh gánh em nhé chồng”.

Ngay sau khi thông báo nhận lời cầu hôn, điều khán giả mong chờ hơn cả là đám cưới của cặp đôi sớm được diễn ra





Trước đó trong khoảnh khắc nhận lời cầu hôn từ đối phương, Minh Hằng cũng cho biết cô luôn kín tiếng tuy nhiên giờ là lúc mọi thứ đủ ‘chín’ để cô chính thức được bật mí:

"Trước giờ Minh Hằng luôn nghĩ mình là nghệ sỹ, việc của mình là chăm chỉ cống hiến & mang đến những giá trị nghệ thuật trong những sản phẩm của mình, chuyện tình cảm riêng tư thì Hằng xin giấu cho riêng Hằng biết. Thế thì tại sao bây giờ Hằng lại muốn chia sẻ, đây sẽ là câu hỏi mà Hằng nghĩ hôm nay cần 1 lần nói hết lòng mình...

Gần 35 tuổi đời thì cũng hơn 1 phân nữa số năm ấy là tuổi nghề, Hằng chưa bao giờ phá bỏ quy tắc đó, tuy nhiên khi nhìn lại chặng đường tuyệt vời ấy Hằng đã nhận ra - Hằng đã được có một góc Thanh Xuân trong trái tim của mọi người, cho nên việc Hằng gật đầu - "Em đồng ý" nên được chia sẻ như một sự tri ân với khán giả yêu thương của Hằng. Hằng tin chia sẻ này của Hằng sẽ lan tỏa được sự trân trọng và tình cảm của mình đến mọi người và gửi đến các fan nhiều thật nhiều vía tình yêu thật đẹp."