Cách đây ít phút, đoạn clip dài khoảng 15 giây ghi lại cảnh một cô gái đang mặc đồ công sở bỗng dưng nhoài người sang bên ghế lái, nghi có hành động nhạy cảm với tài xế đã được phát tán khắp cõi mạng. Theo đó hai người đều đang ngồi trên chiếc xe ô tô 4 chỗ màu bạc khá nổi tiếng, mang thương hiệu một tập đoàn lớn của Việt Nam.

Clip nhạy cảm trên xe ô tô của một cô gái được phát tán rần rần khắp cõi mạng





Ngay sau khi đoạn clip được truyền tay nhau rần rần, ngay lập tức những hội nhóm đã để lại bình luận xin link, ‘hóng biến’ mà bất chấp những ‘bẫy đen’ dẫn đến nguy cơ bị kẻ xấu dắt mũi lấy những thông tin cá nhân hay mất nick, thậm chí loạt từ khóa tìm kiếm liên quan đến sự việc cũng ‘mọc lên như nấm’.

Dù chưa rõ thực hư ra sao tuy nhiên cộng đồng mạng đều đồn đoán và nghi rằng nữ chính đang có hành động nhạy cảm. Sự việc vừa nổ ra, danh tính cô gái đã lập tức được kiếm tìm, trong bức ảnh chia sẻ, hình ảnh cô gái mặc áo tím cùng chân váy bút chì tạo dáng bên xế hộp có biển số y như chiếc xe trong đoạn clip. Được biết người được cho là nữ chính đã khóa trang cá nhân.







Hình ảnh được nghi là nữ chính lập tức được dân mạng 'khai quật'

Đây không phải lần đầu tiên những vụ việc nhạy cảm này được phơi bày, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi liệu đây là lộ clip thật hay chỉ là chiêu trò PR quảng cáo cho bản thân và hãng xe. Hiện vụ việc đang gây xôn xao khắp cõi mạng và được dân tình chú ý.

Clip nhạy cảm trên xe ô tô con 4 chỗ sang trọng bị dân mạng phát tán (Nguồn: MXH)