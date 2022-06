Siêu mẫu Hà Anh lả lướt khoe body đẹp không tì vết, tự tin diện áo khoét sâu lộ gần hết vòng 1

Siêu mẫu Hà Anh không còn là gương mặt xa lạ trong làng mẫu Việt, cô thường xuất hiện trên các sàn diễn thời trang đầy chuyên nghiệp ngoài ra còn nắm giữ vị trí giám khảo vô cùng quyền lực trong nhiều cuộc thi. Trải qua nhiều năm trong nghề cô vẫn luôn gây chú ý với vẻ sắc sảo cùng thần thái cực ‘chất’, đặc biệt người đẹp không ngần ngại diện những trang phục khoe trọn body quyến rũ. Mới đây Hà Anh mới đưa ra ý kiến của bản thân về những tiêu chí khi nhận định những người đẹp:

“Điều mình mong chờ nhất đó là được gặp trực tiếp bà CEO của Miss Universe để mình có thể đặt những câu hỏi để tìm ra tiêu chí tiệm cận cho thế giới của người đội vương miện của Miss Universe Vietnam.

Tất cả những đánh giá đẹp, tài của chúng ta cho đến thời điểm này đều là cảm nhận theo chủ quan và chuyên môn của chúng ta. Nhưng cái nhìn của thế giới thế nào?

Phải sâu sát tiêu chí thì chúng ta mới có thể đạt được những thành công bằng chiến lược cụ thể.

Đã đến lúc quan niệm về sắc đẹp Việt lật sang trang mới?

Để xem! Mong ban tổ chức tạo điều kiện để giám khảo Việt Nam được gặp gỡ trước cuộc thi với khách mời và giám khảo quốc tế để chúng ta có cơ hội "tầm sư học đạo" nhé!

One day till the semi final of Miss Universe Vietnam - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam!

Feeling super hyped!”.















Hà Anh có nhiều nắm giữ vị trí giám khảo trong các cuộc thi sắc đẹp





Có lẽ từng nắm giữ vị trí ‘cầm cân nảy mực’ trong nhiều cuộc thi lớn nên Hà Anh đã đưa ra ý kiến riêng của bản thân và mong muốn đưa những cuộc thi về nhan sắc lên một tầm cao mới và ngày một quy củ, chuyên nghiệp hơn.

Không chỉ có kiến thức chuyên môn cao mà Hà Anh còn luôn ghi điểm với phong thái bắt mắt. Trong khung hình cô tự tin diện áo khoét sâu ngực khoe trọn vòng 1 căng tràn, dù đã trải qua một lần sinh nở nhưng body mẹ bỉm vẫn nuột nà như ‘gái đôi mươi’, đặc biệt cô thường xuyên theo đuổi phong cách quyến rũ ‘nửa kín nửa hở’.

Được biết để giữ được sắc vóc như hiện tại, Hà Anh cũng luôn chú ý rèn luyện bản thân: "Khi nơi cần đi tới chỉ mất 10,15 phút đi bộ, tôi sẽ đi bộ thay vì đi ô tô, xe máy. Khi nào chỉ có 3,4 thang gác tôi sẽ chọn đi bộ lên thang gác thay vì đi thang máy. Ngay cả hồi có bầu, Hà Anh cũng đi bộ phăm phăm, rảnh rỗi thì vào công viên đi dạo vòng quanh".