Không chỉ là gương mặt đình đám tại các sàn diễn thời trang cũng như những chương trình về người mẫu, siêu mẫu Hà Anh còn có chuyện tình ‘đẹp như mơ’ khiến ai cũng ngưỡng mộ. Trải qua 6 năm ‘ván đã đóng thuyền’ cặp đôi vẫn mặn nồng như thuở mới yêu và luôn dành cho nhau mọi thứ tuyệt vời nhất. Cách đây ít phút, người đẹp có chia sẻ về việc đúng người, đúng thời điểm sẽ giúp mối quan hệ trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

“Thời gian là yếu tố quyết định vạn vật trên cuộc đời này. Đúng quá chứ!

Người ta thường nói "Right time, right place, right person" - Thời điểm đúng, đúng nơi, đúng người, hay như các cụ nói là "Thiên thời, địa lợi, nhân hoà"

Nhiều khi ta gặp một người tốt hoàn toàn, nhưng chúng ta chưa sẵn sàng (chưa đúng thời điểm) để tiến tới mối quan hệ sâu hơn, lập gia đình, sinh con cái... thì cái mối lương duyên tốt hoàn toàn đó cũng có cái cớ riêng để mà dần tan mà thôi.

Vậy nên chúng ta thường có thể dễ dàng thấy, cái anh chàng không chịu "dừng chân" thời nào với mình, phất phơ tưởng chừng không nơi ngừng nghỉ, nhưng rồi chỉ vài năm sau lại thấy lấy vợ có con rất viên mãn.

Hay cứ như tôi đi, "trốn" biết bao lần bị hỏi cưới, rồi cuối cùng quen anh này, mới có 1 năm mà gật đầu đồng ý cái rụp. Mỗi một người một điểm mạnh điểm yếu khác nhau, nhưng right person- hội tụ đầy đủ "tính năng" để trở thành một người bạn đời đáng tin cậy, vui vẻ và hoà hợp, một người cha có trách nhiệm, yêu thương. Lại đúng thời điểm cả hai đều đã đủ trải nghiệm sống, yêu đương để thấy rõ những gì là quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Và thế là... còn cần chờ gì nữa?

Và thế là sau 6 năm thề non hẹn biển, chàng và nàng thỉnh thoảng buổi tối vẫn tranh thủ đi ăn riêng và tâm sự với nhau, kể với nhau về công việc, ước mơ, để nhìn đắm đuối vào mắt nhau.

Dù chỉ chưa đầy 2 tiếng là phải về để "tiếp quản" con cho cô nanny đi về nhưng cả hai cũng kịp líu lo bao nhiêu thứ chuyện.

Đang râm ran đủ thứ trên trời dưới biển, từ phim ảnh đến Miss Universe thì vợ bỗng giật mình nói "Anh ơi, chốc về ghé siêu thị mua khăn ướt cho con!"

Ông xã cười xoà "Anh mua rồi, hôm nọ em bảo hết thế là anh mua ngay!"

Đấy, còn muốn gì nữa!”

Trái ngược với nhiều cặp vợ chồng tình cảm sẽ dần nhạt phai sau nhiều năm dài chung sống thì Hà Anh và ông xã lại vô cùng viên mãn, ngoài thời gian bận rộn cho công việc thì họ vẫn sắp xếp để dành cho nhau khoảng thời gian chất lượng nhất giúp chia sẻ, thấu hiểu và trân trọng nhau nhiều hơn. Trên trang cá nhân của mình, nữ siêu mẫu cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc sum vầy, tụ họp của cả gia đình đặc biệt khong ngần ngại khi thể hiện sự lãng mạn, ngọt ngào khi ở bên ông xã.

Sau nhiều năm dịch bệnh làm mọi thứ bị ngưng trệ thì vừa qua Hà Anh đã có những ngày du lịch tại quê hương của ông xã, không chỉ lấy lòng được chồng mà cô còn được bố mẹ chồng thương hết mực như con ruột và có mối quan hệ rất tốt:

“Nếu mình yêu người đàn ông ấy thật lòng, mình sẽ tìm được cách yêu quý bố mẹ chồng, có thể không thể nào "ngay lập tức" nhưng rồi cùng chia sẻ kỷ niệm bên nhau sẽ đem lòng quý mến”