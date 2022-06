Tin nóng ngày 8/6: Lộ clip nhạy cảm trên ô tô màu bạc; Diễn biến mới nhất vụ Tịnh thất Bồng Lai

Rộ tin nữ chính trên ô tô màu bạc lộ clip nóng: CĐM rần rần tìm kiếm, loạt từ khóa 'mọc lên như nấm'

Vừa qua đoạn clip dài khoảng 15 giây ghi lại cảnh một cô gái đang mặc đồ công sở bỗng dưng nhoài người sang bên ghế lái, nghi có hành động nhạy cảm với tài xế đã được phát tán khắp cõi mạng. Theo đó hai người đều đang ngồi trên chiếc xe ô tô 4 chỗ màu bạc khá nổi tiếng, mang thương hiệu một tập đoàn lớn của Việt Nam. Ngay sau khi đoạn clip được truyền tay nhau rần rần, ngay lập tức những hội nhóm đã để lại bình luận xin link, ‘hóng biến’ mà bất chấp những ‘bẫy đen’ dẫn đến nguy cơ bị kẻ xấu dắt mũi lấy những thông tin cá nhân hay mất nick, thậm chí loạt từ khóa tìm kiếm liên quan đến sự việc cũng ‘mọc lên như nấm’.

Diễn biến mới vụ 'Tịnh thất bồng lai': Thu 7 clip và 3 file ghi âm, lật tẩy clip 'Diễm My bị bắt cóc

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 7/6 bị can về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân". Theo đó, nhóm đối tượng đã đăng tải clip trên kênh YouTube "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official" vào ngày 13/12/2019 có tên "Cầu cứu gấp, Tịnh thất Bồng Lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc mất tích tại đồn công an". Cơ quan chức năng xác định trong clip chứa đựng thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa.

Sau 'đại chiến' với bà Phương Hằng, Thủy Tiên chia sẻ niềm vui sau giông bão: 'Trời cao có mắt rồi'

Kể từ khi ồn ào từ thiện xảy ra, Thủy Tiên sống kín tiếng hơn rất nhiều. Trang cá nhân của nữ ca sĩ thỉnh thoảng mới lại đăng bài, cho đến đầu năm 2022 khán giả mới thấy cô xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc. Những việc làm này được xem là cách để giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” tránh xa những lời lẽ không hay của anti fan. Sau khi có kết luận điều tra từ phía cơ quan chức năng, Thủy Tiên đã có chuyến đến Nepan cùng Công Vinh. Được biết cặp đôi dự định đến “thánh địa phật giáo” đã lâu nhưng vì nhiều lý do nên nay mới thực hiện được. Công Vinh ở lại với vợ một thời gian rồi phải về nước trước vì bận công việc. Mới đây, trên trang cá nhân Thủy Tiên gây bất ngờ khoe loạt ảnh nhí nhảnh sau trời mưa. Theo đó, trước nhà của Thủy Tiên bất ngờ xuất hiện cầu vồng. Chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ này, gia đình Thủy Tiên - Công Vinh đã chụp lại những bức ảnh làm kỉ niệm.

Bị đồn rạn nứt hôn nhân vì ‘vụng trộm’ bên ngoài, Công Vinh nói đúng một câu khiến ai cũng nể phục

Showbiz Việt bất ngờ chao đảo khi xuất hiện tin đồn cặp vợ ca sĩ - chồng cầu thủ đình đám của làng giải trí đứng trước bờ vực đổ vỡ hôn nhân. Theo đó, nguyên nhân được cho là người chồng này bị bắt gặp “tòm tem” ở bên ngoài với tình trẻ kém 20 tuổi và đã dọn ra ngoài ở riêng. Mọi thủ tục ly hôn đều đang chờ được hoàn tất. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Công Vinh có động thái chính thức đầu tiên sau loạt tin đồn kém duyên. Theo đó, cựu danh thủ của đội tuyển quốc gia đăng tải một bức ảnh “thả dáng” bên chiếc xe thân yêu và ánh cầu vồng đầy nghệ thuật cùng dùng chia sẻ hết sức đặc biệt.

