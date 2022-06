Tin nóng trưa 28/6: Điều tra nguyên nhân tử vong của nam tài xế tại sông Hồng

Mừng con gái lên 4, siêu mẫu Hà Anh chơi lớn với tiệc sinh nhật cực hoành tráng trên biển

Rũ bỏ công việc sau nhiều ngày dài bận rộn, điều mà Hà Anh luôn hướng đến là tổ ấm nhỏ của mình. Mới đây nhân ngày con gái lên 4, cô đã dành bữa tiệc vô cùng hoành tráng cho ái nữ tại bãi biển, đây cũng là dịp để cả nhà quây quần bên nhau. Không gian bữa tiệc được tổ chức tại bãi biển và trang trí theo concept ‘unicorn’ vô cùng bắt mắt, bé Myla đã khiến dân tình ‘xỉu up xỉu down’ bởi vẻ dễ thương với da trắng môi đỏ, đôi mắt to tròn cùng thần thái tự tin chẳng khác nào mẫu nhí chuyên nghiệp. Là siêu mẫu nên Hà Anh nhận thấy việc giữ gìn vóc dáng là một yếu tố không thể thiếu nên ngay từ nhỏ cũng cũng khá chú trọng trong việc rèn luyện thể chất cho con, ủng hộ ái nữ vận động ngoài trời cũng như tiếp xúc với bơi lội, múa ba-lê ngay từ nhỏ để thúc đẩy chiều cao. Ngoài ra cô còn thường xuyên cho con đi khám phá thế giới xung quanh với các chuyến du lịch trong và ngoài nước.

Bà Phương Hằng tiếp tục 'mọt gông' trong nhà đá, Trang Trần ân hận vì chưa thể làm điều này

Sáng ngày 22/6, theo báo Tuổi trẻ, Công an TP. HCM vừa có Quyết định gia hạn điều tra lần một, đồng thời gian hạn thêm 2 tháng tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng 51 tuổi, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam. Tin buồn của bà Phương Hằng nhưng lại là niềm vui đối với giới nghệ sĩ, trong đó có Trang Trần. Bởi từ trước đến nay, Trang Trần vẫn được biết đến là kẻ thù không đội trời chung với nữ đại gia 50 tuổi. Không chỉ bị bà Phương Hằng "réo tên" trên sóng livestream, cựu người mẫu còn liên tục bị chỉ trích về việc làm từ thiện. Nhận lời "tuyên chiến" của nữ đại gia 50 tuổi, Trang Trần cũng không ngần ngại đáp trả. Kể từ đó, cuộc khẩu chiến không có hồi kết giữa bà Phương Hằng với Trang Trần chính thức bắt đầu. Thậm chí, đến nay, dù vợ đại gia Dũng lò vôi đã phải trả giá trong trại tạm giam nhưng dường như đối với cô vẫn là chưa thỏa đáng. Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, Trang Trần tiếp tục chia sẻ loạt ảnh tự do 'bay nhảy' bên trời Âu cùng gia đình giữa lúc bà Phương Hằng bị tạm giam chưa rõ ngày trở về.

Ngọc Châu xuất sắc giành ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ nhưng vẫn bị mẹ chê không đẹp

Người đẹp Ngọc Châu đến từ Tây Ninh với chiều cao nổi bật: 1,74m, số đo ba vòng 81-63-92,5 cm, là thí sinh dày dặn kinh nghiệm khi đã tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô được đánh giá là người hội tụ đủ nhan sắc, hình thể, kĩ năng, ngoại ngữ,... Ít ai biết để có được thành công như ngày hôm nay, Ngọc Châu đã phải trải qua vô số thử thách, khó khăn từ bé đến lớn. Người duy nhất đồng hành với người đẹp Tây Ninh là mẹ ruột của cô. Ngọc Châu sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cha mất sớm chỉ có mẹ là người duy nhất chèo chống gia đình. Thời gian đi học đại học, Ngọc Châu phải một mình bươn chải. Cô chỉ dám thuê căn phòng trọ rộng 10m2. Mẹ Ngọc Châu không lên thăm con vì ngại đường xa tốn kém. Khi biết con gái giành chiến thắng ngôi vị Hoa hậu, bà Bảy (mẹ Ngọc Châu) không giấu nổi sự tự hào, hạnh phúc.

Vụ phát hiện thi thể nam tài xế ở Sông Hồng: Điều tra nguyên nhân tử vong

Sáng 27/6, người dân khu vực sông Hồng xôn xao khi phát hiện một thi thể trên sông. Đến chiều cùng ngày, danh tính nạn nhân đã được xác định là Phạm Kiều H. (31 tuổi, quê Hưng Yên) - nam tài xế đã mất tích khoảng 10 ngày trước đó. Cũng trong chiều 27/6, bộ phận giám định đã có mặt ở hiện trường, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự. Hiện nguyên nhân cái chết của anh H. đang được Công an huyện Đông Anh phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội điều tra, làm rõ. Trong trường hợp cái chết của anh H. là do nhảy cầu, công an sẽ làm rõ vì sao nạn nhân có hành động như vậy. Cũng theo ghi nhận của phóng viên, anh H. đã bỏ lại xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Santafe tại khu vực cầu Thăng Long, cách cầu Nhật Tân theo đường sông Hồng khoảng 5km.

