Tin nóng trưa 8/6: Hé lộ thân thế 'không phải dạng vừa đâu' của Lê Thu Vân vụ án Tịnh thất Bồng Lai

Hà Hồ khiến dân tình 'ngượng chín mặt' với tư thế siêu nhạy cảm khi bị chồng 'hành xác'

Hà Hồ - Kim Lý, gia đình showbiz được nhiều người yêu mến. Sau khi về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi gây chú ý hơn cả khi có sự xuất hiện của hai thế lực nhí Leon – Lesa. Ngoài thời gian dành chăm sóc và chơi cùng con cái thì Kim Lý cũng yêu chiều và tâm lý với bà xã hết nấc, thậm chí anh còn sẵn sàng lùi về sau làm hậu phương vững chắc để vợ phát triển sự nghiệp. Mới đây, trên Instagram cá nhân của mình, giọng ca ‘Cả một trời nhớ thương’ đã chia sẻ khoảnh khắc bị anh nhà ‘hành xác’, những hình ảnh nhạy cảm cũng khiến dân tình ‘ngượng chín mặt’.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT!

'Rùng mình' trước lời khai của Lê Tùng Vân và các đệ tử về bị can Lê Thu Vân, thân thế bất ngờ

Đến thời điểm hiện tại, "Tịnh thất Bồng Lai" - Thiền am bên bờ vũ trụ đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố gồm 7 bị can: Ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và bà Cao Thị Cúc (62 tuổi). Với 6 bị can này, bị truy tố cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Riêng bà Lê Thu Vân là bị can thứ 7 trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai và là mẹ của 3 bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An tách ra vụ án khác. Hiện bị can đang lẩn trốn và được cơ quan Công an truy tìm.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT!

Nghệ sĩ Thương Tín hiếm hoi xuất hiện sau thời gian lui về ở ẩn: Già nua, hốc hác trông thấy

Sau khi vướng lùm xùm với NSƯT Trịnh Kim Chi, nghệ sĩ Thương Tín đã lui về quê ở ẩn. Vì công việc làm ăn trên Sài Gòn không được thuận lợi nên anh đã quyết định bỏ phố về quê. Kể từ đó, nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" gần như bặt vô âm tín trên mạng xã hội. Mới đây, Thương Tín mới lại hiếm hoi xuất hiện qua những bức ảnh được nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ. Theo đó, anh và nhạc sĩ Tô Hiếu đã cùng nhau đến bệnh viện thăm hỏi tình hình sức khỏe của diễn viên Bắc Hải. Trong ảnh, Thương Tín xuất hiện với gương mặt già nua, hốc hác. Từ thần sắc đến ngoại hình đều khác hẳn so với trước kia. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn cố gắng đến bệnh viện động viên, thăm hỏi đàn em khiến nhiều người nể phục.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT!

Ngọc Trinh dạo này lạ lắm, mặc kín như bưng nhưng vẫn khiến dân tình đỏ mặt vì 1 chi tiết nhạy cảm

Ngọc Trinh nổi tiếng với những bộ ảnh khiến dân tình nhức mắt với cách tạo dáng khó hiểu và những bộ trang phục hở hang phản cảm. Dù được biết đến với danh xưng "nữ hoàng nội y" nhưng mỹ nhân 1989 lại thường xuyên đi quá giới hạn, phô trương da thịt một cách khó chấp nhận và nhận về nhiều chỉ trích. Có vẻ như Ngọc Trinh cuối cùng đã chịu tiếp nhận ý kiến của người hâm mộ khi thời gian gần đây cô nàng đã biết cách lựa chọn trang phục kín đáo và nền nã hơn. Mới đây, người đẹp Trà Vinh vừa khoe bộ ảnh mang phong cách hip hop gây được nhiều sự chú ý.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT!