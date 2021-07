Bích Phương lên tiếng trước những đấu tố MXH, dân mạng: Chị đầy đủ vật chất nên mới nói vậy

Thời gian qua trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều đấu tố qua lại, những lời ra tiếng vào không hay đã tạo nên ‘làn sóng’ tiêu cực trên các trang mạng xã hội. Chứng kiến những câu chuyện ‘dở khóc dở cười’ đầy mệt mỏi đó, Bích Phương đã lên tiếng thể hiện quan điểm bản thân mình:

“Mọi người ơi bây giờ mình yêu nhau tí đi được không sao cứ chửi nhau nhiều thế nhỉ. Lướt lướt trên mạng đâu đâu cũng thấy chửi nhau. Mình tưởng đơn giản nhưng ghét nhau quá ghét nhiều thứ quá nhất là những thứ không đáng nó ảnh hưởng đến chất lượng cảm xúc mình mọi người ơi. Lại đang dịch nữa nó sẽ chỉ làm mình tiêu cực hơn thôi không giúp gì cho thực tại của mình cả. Tổn thương không thấy nhưng có thật mình thêm 1 lời yêu nhau bớt 1 lời chửi nhau trên mạng để có đời sống tinh thần hạnh phúc hơn cùng vượt qua đại dịch nhé. Thank you i love you i’m sorry please forgive me nhé mọi người ơiii thần chú rửa nghiệp khi mình lỡ khẩu nghiệp quá mình đọc to câu này cho đỡ sợ nha. Đối tượng bị mình khẩu nghiệp nghe thấy thần chú này thì thần chú càng hiệu quả hơn nữa không tin làm thử mà xem. Chúc chúng ta yêu nhau bên nhau cùng nhau vượt qua đưa tay đây nào”.

Bài viết của Bích Phương đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tuy nhiên cũng có khá nhiều phản pháo được đưa ra: “An sinh bất ổn, kinh tế lao đao thì xung đột chính trị, xung đột vùng miền thôi chị, tại chị đang đầy đủ vật chất nên có thể hài lòng với cảm xúc hiện tại đó.” Nữ ca sỹ “Bao giờ lấy chồng” đã nhanh chóng đáp trả lại: “Ai cũng có cuộc chiến riêng của mình em ạ. Ai cũng có cái tốt xấu, sướng khổ riêng. Mình không thể thay đổi toàn bộ thực tại hiện hữu xung quanh nhưng mình có thể thay đổi thái độ và góc nhìn. Mình nhẹ nhàng tinh thần hơn tí thì mình sướng thôi chứ có sướng cho ai đâu. Ai chả biết an sinh bất ổn dịch bệnh ảnh hưởng kinh tế lao đao thì gây ra xung đột. Nhưng nằm trong nó hay đứng ngoài nó (những cuộc chửi nhau tranh luận) và làm những việc khác có ích cho bản thân và xã hội hơn là lựa chọn mỗi người mà đâu có liên quan giai tầng hoàn cảnh sống. Đấy quan điểm của chị thế. Chúc em ngày vui nhé”.

Phản ứng của Bích Phương đã được dân mạng “thả tim” rần rần, hiện bài viết vẫn đang được nhiều người quan tâm.