Ca sỹ Bích Phương: 'Lướt lướt trên mạng đâu đâu cũng thấy chửi nhau'

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều drama và gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Đứng trước những xôn xao đó, ca sỹ Bích Phương có thể hiện quan điểm của bản thân trước những điều tiêu cực đang tràn lan:

“Mọi người ơi bây giờ mình yêu nhau tí đi được không sao cứ chửi nhau nhiều thế nhỉ. Lướt lướt trên mạng đâu đâu cũng thấy chửi nhau. Mình tưởng đơn giản nhưng ghét nhau quá ghét nhiều thứ quá nhất là những thứ không đáng nó ảnh hưởng đến chất lượng cảm xúc mình mọi người ơi. Lại đang dịch nữa nó sẽ chỉ làm mình tiêu cực hơn thôi không giúp gì cho thực tại của mình cả. Tổn thương không thấy nhưng có thật mình thêm 1 lời yêu nhau bớt 1 lời chửi nhau trên mạng để có đời sống tinh thần hạnh phúc hơn cùng vượt qua đại dịch nhé. Thank you i love you i’m sorry please forgive me nhé mọi người ơiii thần chú rửa nghiệp khi mình lỡ khẩu nghiệp quá mình đọc to câu này cho đỡ sợ nha. Đối tượng bị mình khẩu nghiệp nghe thấy thần chú này thì thần chú càng hiệu quả hơn nữa không tin làm thử mà xem. Chúc chúng ta yêu nhau bên nhau cùng nhau vượt qua đưa tay đây nào”.

Bài viết của nữ ca sỹ “Bao giờ lấy chồng” đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số đều đồng tình quan điểm của Bích Phương và mong mọi người hãy suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn bất kỳ điều gì để mang lại một môi trường mạng xã hội văn minh, trong sạch.