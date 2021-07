Vừa qua nghệ sỹ Trà My đã thông báo tình trạng bệnh tình của Giang Còi và giúp người anh thân thiết gửi đến những đồng nghiệp, cơ quan truyền thông, các cán bộ y tế,... đã sát cánh cùng nam danh hài trong thời gian bệnh tật vừa qua:

“Lời cảm ơn của nghệ sĩ Giang Còi !

Thưa tất cả các bạn,trước hết Trà My xin được thông báo về tình trạng bệnh của ns Giang còi,hiện tại anh vẫn đang nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực tại Bệnh viện Phổi Trung Ương. Bệnh mỗi ngày trở nặng anh đang được gia đình và các bác sỹ nơi đây chăm sóc tận tình chu đáo. Cầu mong có phép nhiệm màu và những điều tốt đẹp đến với anh! Và dưới đây là những lời cảm ơn của nghệ sỹ Giang Còi đã viết và gửi cho tôi đêm qua và nhờ tôi thông qua trang cá nhân để gửi tới mọi người.

Trà My thân!

Anh rất cảm ơn em và Quốc Anh khởi xướng phong trào giúp đỡ anh trong lúc lâm bệnh nặng. Xin vô cùng cám ơn lớp nghệ sỹ, diễn viên đàn anh như anh Trần Nhượng, chị Minh Hoà, anh Đỗ Kỷ, chị Lan Hương… các bạn bè tôi như Quang tèo, Kiên râu… các em tôi như Thanh Hương, Nguyễn Lớp,Trung Hiếu… các học trò tôi… các bạn bè học qua bao khoá, bà con cô bác trong và ngoài nước, các tổ chức trong và ngoài ngành,kênh truyền hình SYLETV…các đài báo …nhiều không kể xiết đã động viên, thăm hỏi và gửi quà để tôi quyết tâm vượt qua bạo bệnh, kéo dài cuộc sống. Thật cảm động với tình cảm của mọi người và xấu hổ với chính bản thân mình. Quá chủ quan, nghĩ rằng nó cho mình 2 năm để hoàn tất mọi việc, đâu phải thế. Hai năm đó là vật lộn với sự đau đớn khôn cùng của thể xác, cân nhắc quyết đoán, trả ơn, về tinh thần, giờ đây con người tôi căng hơn sợi dây đàn và thần chết luôn rập rình ở cửa.

Xin được trân trọng cảm ơn chị An gia đình bệnh viện An Việt và tập thể y bác sỹ đã giúp đỡ chu đáo, cảm ơn khoa tiêu hoá bệnh viện Bạch Mai, trân trọng cảm ơn bác sỹ Phạm Cẩm Phương, bác sỹ Đàm thu Nga… và rất nhiều các bác sỹ khác ….

Đặc biệt trân trọng cảm ơn lãnh đạo và các y bác sỹ khoa hồi sức tich cực tại Biện viện Phổi trung ương đã và đang tận tình chăm sóc và cứu chữa cho tôi .

Xin cảm ơn tất cả mọi người….

Tất cả những kinh phí mọi người tặng tôi nói con gái trả vào tiền thuốc và tiền viện, không chi vào bất cứ việc gì khác.

Mệt quá rồi, một lần nữa cám ơn mọi người thật nhiều và nhờ Trà My nói hộ anh những điều còn thiếu nhé.

Vâng,đó là những lời cảm ơn của nghệ sỹ Lê Hồng Giang gửi đến mọi người.

Đợt vừa qua có rất nhiều các tổ chức cá nhân đã nhắn tin cho Trà My muốn vào thăm và tặng quà cho nghệ sĩ Giang Còi. Nhưng do tình hình dịch bệnh đang còn phức tạp Trà My cũng không vào dc mà hàng ngày chỉ nhắn tin, điện thoại hỏi thăm và thông qua các bác sỹ nắm bắt tình hình bệnh của anh Giang, nên mọi sự quan tâm và yêu thương của các bạn có thể chuyển thẳng vào số tài khoản của nghệ sĩ Giang Còi theo số tài khoản: 42710000680998 - Lê Hồng Giang - BIDV

Trân trọng !”

Ngay sau khi bài viết được chia sẻ rộng rãi, những người hâm mộ cùng dàn sao Việt vô cùng xót xa và mong cầu phép màu đến với Giang Còi, chúc anh sớm vượt qua cơn bạo bệnh, khỏe mạnh để mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Giang Còi bị bệnh ung thư họng, theo chia sẻ mới nhất của con trai nam danh hài đang khó thở, phải dùng ống truyền, khối u đã di căn vào phổi. Thời gian bị bệnh, nam danh hài vẫn rất lạc quan, yêu đời, tìm kiếm thú vui qua việc làm nông và xây dựng các nội dung trên Youtube.