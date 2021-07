Trong những ngày dịch bệnh căng thẳng, tinh thần đoàn kết và ý thức chống dịch của người dân lại càng được chủ động và nâng cao. Cách đây ít phút, MC Thảo Vân đã tâm sự về chuoix ngày cả gia đình thực hiện cách ly y tế tại nhà khi là F2:

“Những ngày cách ly ở nhà (tháng trước rồi bà con ạ)

Giờ nhớ lại những ngày ấy thấy thật nhớ nhung…

Hồi đầu tháng 5, khi mà mọi việc đang rất êm ả, dịch lác đác đâu đó tận Đà Nẵng có vài ca, một ngày đẹp trời bỗng đùng cái mình là F2 của 1 ca vô ý thức! Không chỉ riêng mình mà cả nhà luôn vì 3 mẹ con cô cháu lại còn rủ nhau đi cắt tóc gội đầu, việc hiếm vì xưa nay cùng lắm từng người đi chứ chả bao giờ đi hết với nhau, đúng là cái số! Cái quán cắt tóc nho nhỏ ngay trong tòa nhà nên yên tâm số 1 rồi còn gì, thế mà rồi trở thành điểm nóng vì F0 gội đầu ở đó, thậm chí 3 lần!!!

Trở thành F2 là một cảm giác không dễ chịu chút nào, nhưng vẫn còn hy vọng là sẽ ổn thôi, F1 đã được đưa đi cách ly tập trung, giờ cả nhà hồi hộp theo dõi tình hình. Mình báo ngay cơ quan và tòa nhà về trường hợp của mình, chủ động ở nhà luôn từ lúc ấy, và bắt đầu những ngày thấp thỏm, âu lo. Bạn bè đọc báo hỏi thăm xem nhà mình cạnh tòa có F0 thì có sao không, khi biết mình bị cách ly tại nhà lập tức gửi cho thùng thực phẩm đầy đủ rau củ thịt cá, nhận thùng đồ mà rớm nước mắt. Mẹ con cô cháu bắt đầu những ngày sáng ra là hỏi han tình hình sức khỏe, xem có vấn đề gì không, sau đó ai làm việc người ấy. Tít tất nhiên là chơi game rồi, anh ấy bình thản như không ý. Cháu gái Trang thì học tiếng Anh online, nấu ăn, lên mạng, mình thì trao đổi công việc online và bắt đầu tiêu thụ cơ số truyện, cơ số phim, thấy một ngày trôi qua cũng không phải quá lâu như tưởng tượng.

Rồi 1 tuần sau, sáng thức giấc thấy điện thoại đầy tin nhắn và cuộc gọi (đi ngủ là mình để chế độ im lặng), mở ra bàng hoàng vì toàn tin nhắn thông báo F1 của mình đã thành F0! Lao ra khỏi giường, chạy sang phòng con và cháu, nhưng chỉ có mình là hoảng lúc ấy chứ Tít sau khi nghe tin thì chỉ hỏi “Đi cách ly có được mang máy tính không mẹ?”, mẹ bảo “có” cái là cậu bảo “Thế là được rồi, cứ bình tĩnh mẹ ạ, coi như đi huấn luyện”!!!

Lát sau 3 mẹ con cô cháu được gọi xuống dưới nhà lấy mẫu xét nghiệm, xong lại lên nhà đợi. Mình và cháu gái bắt đầu lấy va li, soạn đồ, tinh thần là thôi thế là đi cách ly tập trung. Lúc ấy băn khoăn lắm, mang cái gì đi, cần những cái gì, tính toán này kia, lòng nặng trĩu vì nói thế thôi chứ ai mà bình thường được trong tình huống này! Ngày hôm ấy cũng đúng là sinh nhật của Trang, thay vì tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ của gia đình như mọi khi thì giờ sắp đồ sắp đạc, mình vừa sắp đồ vừa chảy nước mắt, nghĩ thương con cháu gái, rồi giờ 3 mẹ con cô cháu không biết được đưa đến điểm cách ly nào, con Thối gửi ở đâu, nhà cửa sẽ thế nào thế nào, liệu rồi có bị lây bệnh không…nói chung là vừa chảy nước mắt vừa phải đồng thời lên kế hoạch cho một loạt việc phải làm, sắp đồ xong bắt đầu đi ra đi vào đợi, cái cảm giác không biết lúc nào họ đến đưa đi thật vi diệu, rất nhiều trạng thái…

Thời gian cứ trôi đi vô cùng chậm, đến bữa ăn đúng là không nuốt nổi, cô nhìn cháu, cháu nhìn cô, có mỗi Tít lại là người bản lĩnh nhất, biết động viên ra phết. Mình sau phút mất bình tĩnh thì cũng dần ổn trở lại, bắt đầu nghĩ về những việc mình sẽ làm trong khu cách ly, nghĩ xong rồi thấy nhẹ nhõm hơn, sẵn sàng chờ đợi. Đến giữa buổi chiều, cảnh sát khu vực thông báo nhà mình đã quá thời gian tính để chuyển F nên giờ được gọi là “người liên quan” và cách ly tại nhà! Ôi trời ơi, nghe cái thông báo ấy xong mẹ con cô cháu ôm chầm lấy nhau, lại chảy nước mắt, nhưng là vì mừng vui quá đỗi! May mắn làm sao vì đã không phải góp thêm gánh nặng cho khu cách ly nữa rồi! Giờ là tiếp tục cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe thôi!!!

Lại những ngày nghe ngóng tình hình sức khỏe của từng người, cô cháu gái có hôm lại còn viêm họng, hơi sốt nữa chứ, lo đến thắt ruột thắt gan, gọi cho y tế phường họ bảo cứ theo dõi thêm tại nhà. Chưa bao giờ mong cái họng sưng của cô cháu gái nó khỏi nhanh hộ như thế, cả ngày quay ra quay vào là hỏi “ổn chưa” J làm cô cháu cũng phát sốt ruột lây J ! May mắn (lại may mắn) là sau đó ổn, còn mình cũng có lúc hơi ngây ngấy, cũng chỉ còn biết xúc họng cật lực, theo dõi và theo dõi…

Cuối cùng từng ấy ngày cách ly (27 ngày) cũng qua, cả 3 đều may mắn bình an vô sự, không ai béo lên vì vẫn chăm chỉ tập thể dục, ăn uống cũng không nhiều hơn mọi khi, thức ăn vẫn tươi ngon vì hàng ngày nhờ hàng xóm đi chợ giúp, để ở cái ghế ngoài cửa, bổ sung được thêm khá nhiều cảm xúc của một trải nghiệm mới mẻ, xem được thêm nhiều phim, đọc được thêm nhiều truyện, rèn được thêm tinh thần và bản lĩnh để đối mặt với những vấn đề không mong muốn…

Ngày đầu tiên ra khỏi nhà thấy trời thật đẹp (mặc dù thật ra là nắng kinh người J))

Những ngày cách ly ấy thật sự trở thành một kỷ niệm không thể nào quên, giờ nhớ lại vẫn thấy nhung nhớ khi cả nhà đã có cả tháng trời bên nhau, chia sẻ với nhau rất nhiều điều, bạn bè, đồng nghiệp luôn nhắn tin thăm hỏi, động viên vô cùng ấm áp, hàng xóm tận tình giúp đỡ... Và mình nhận ra, trong hoàn cảnh nào cũng đều có những điều rất tuyệt vời mà cuộc sống ban tặng cho mỗi người, chúng ta hãy sẵn lòng đón nhận, bình tĩnh đối mặt và giải quyết, kể cả là những điều không mong muốn thì vẫn cho chúng ta những kinh nghiệm quý báu trong đời, vì thế, hãy trân trọng và biết ơn…

Giờ cả nước đang vào giai đoạn cực kỳ khốc liệt, số lượng người phải cách ly tập trung và tại nhà là vô cùng lớn, hãy lạc quan, bình tĩnh nhé mọi người, hãy tin rằng mọi việc rồi sẽ qua thôi, tất cả sẽ sớm trở lại bình an. Nếu không may phải cách ly, hãy cố gắng chịu đựng những thiếu thốn, những khó chịu, tìm những việc có thể làm để thời gian qua nhanh, quan trọng nhất là các bạn hãy nghĩ thế này: Với người được cách ly tại nhà thì chúng ta vẫn có những điều kiện hết sức tốt, chỉ là gặp chút khó khăn khi chỉ đi lại trong 4 bức tường, nhưng chúng ta đã hơn quá nhiều so với những người phải cách ly tập trung. Còn người phải cách ly tập trung hãy thấy rằng mình thật may mắn là mới chỉ cách ly chứ chưa nhiễm bệnh, khó khăn thiếu thốn một chút nhưng chúng ta không phải nằm liệt một chỗ, và để lo cho chúng ta là sự nỗ lực của biết bao người. Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh và chúng ta lại trở lại với nhịp sống rất nhẹ nhàng…

Hãy chung tay phòng chống dịch, bắt đầu từ việc mỗi người nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, quy định của Nhà nước nhé cả nhà!

Chúc mọi người mạnh khỏe, bình an!”

Bài viết của vợ cũ Công Lý đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người còn biết ơn và cảm thấy yêu đời khi đọc những dòng cảm xúc của nữ MC. Tinh thần lạc quan và quyết thắng bệnh dịch lần này hy vọng về một ngày gần nhất toàn dân tộc sẽ chiến thắng được dịch bệnh.