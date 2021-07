Nhà báo Hoàng Anh Tú: Những ngày phố xá vắng hoe, chứng kiến Sài Gòn 'ốm' mà thương thắt lòng

Nhà báo Hoàng Anh Tú hay còn có tên gọi thân quen với các độc giả của “Hoa học trò” là anh Chánh Văn. Anh vẫn thường xuyên chia sẻ những câu chuyện tích cực, ý nghĩa về bản thân và những vấn đề xung quanh.

Cách đây ít phút, nam nhà báo đã bộ bạch những tình cảm cho Sài Gòn và mong cầu miền đất yêu thương mau chóng hết dịch:

“Nhớ Sài Gòn

Khuya, tôi ngủ lại phòng làm việc. Nằm trên sofa với cái chăn mỏng, để máy lạnh và hé cửa. Ngoài kia đường vắng và vàng vọt.

Thành phố này chưa bao giờ buồn vậy từ khi tôi đặt chân đến đây 30 năm trước, để rồi ở lại thành "người Sài Gòn".

Có người hôm tranh luận chuyện lùm xùm chi viện, đã quá lời. Tôi phản đối ngay. Nhưng tôi cũng phản đối bất kỳ ai nói về những người khác đang ở Sài Gòn là "không phải dân Sài Gòn".

Tôi và mọi người ở thành phố này hiểu Sài Gòn theo nghĩa khác. Sài Gòn là những người nói tiếng Hoa rành hơn tiếng Việt ở quận 5, quận 6, quận 11. Sài gòn là những người nói tiếng Quảng Nam ở Bảy Hiền. Sài Gòn là véo von tiếng Bắc khu Ông Tạ. Sài Gòn mộc mạc tiếng Khmer mỗi sáng ở chùa Chataran Sây. Sài Gòn rầm rì cầu kinh Co ran bằng tiếng Chăm ở Thánh đường 65 Đông Du. Và Sài Gòn cũng là những người như tôi. Sài Gòn không có nghĩa là gốc gác. Nó là một tinh thần mà ai đến, ở lâu, yêu nó thì họ thành người Sài Gòn. Nó khác với Hà Nội Tràng An hay Huế cố đô để mà so đo gốc gác.

Tôi đã ở Sài Gòn từ ngày bỡ ngỡ đi giữa lòng đường mà như đi bên lề thành phố. Tôi đã có bạn bè bỏ Sài Gòn sau vài năm lận đận vì thấy thành phố này "không phải chỗ dành cho tao". Ai ở Sài Gòn cũng có quê, cũng nhớ quê, và về quê thì nhớ Sài Gòn.

Người ở Hà Nội yêu Hà Nội, nhưng ở Sài Gòn lâu thì thương Sài Gòn. Sài Gòn ăn chơi và Sài Gòn nhà quê lam lũ. Chỉ có điều tôi tin thành phố này chưa bao giờ phụ một ai thiện lương, cố gắng có chuyên môn và yêu công việc của mình.

Nên những ngày này, ở Sài Gòn mà thương Sài Gòn thắt ruột. Lo là lo cho mình, cho người, thương là thương từng hẻm phố.

Càng thương Sài Gòn hơn khi bạn ở xa cũng thương Sài Gòn, cứ hỏi nhau cần gì không. Trưa nay tự nhiên có một đồng nghiệp lớn tuổi ở Hà Nội hỏi tôi tài khoản quán Nụ Cười, chỉ vì thương Sài Gòn quá. Hôm qua bận họp, không nghe điện thoại, tối nhận được tin nhắn của một chị phóng viên VTV về hưu: Chiều các bạn chị ở Hà Nội nhờ chuyển 400 triệu cho người Sài Gòn mà gọi mãi em không nghe máy nên tìm người khác để nhờ "gởi cho Sài Gòn".

Sài Gòn của trăm nơi. Các tỉnh quanh Sài Gòn đã mở rộng khẩn cấp năng lực cung ứng giường hồi sức bệnh nhân nặng để cần thì giảm tải cho Sài Gòn. Câu chuyện Sài Gòn "nuôi cả nước" ai đó nói, Sài Gòn chỉ vì cả nước thôi, vì thành phố này là của cả nước. Nhưng giờ Sài Gòn mệt, 10 ngày nữa chắc mệt hơn khi gần 20 ngàn bệnh nhân hôm nay có người chuyển nặng và cứ 10 ngày số người nhiễm lại nhân đôi, khi đó những vòng tay ấm sẻ chia là cần thiết. Và, nơi nào cũng chuẩn bị sẵn phòng khi Sài Gòn mệt quá, chứ không đợi nói bạn ơi Sài Gòn mệt lắm! Thương Sài Gòn thì thương hết bạn bè, như vậy.

Tôi cũng không chắc mình và gia đình có an toàn hay không trong đại dịch này. Phường tôi bị nặng nhất quận. Xóm nhỏ của tôi san sẻ với nhau trong cơn khó khăn. Con trai tôi và bạn nó vẫn lén lút hai đứa mang khẩu trang nháy nhau ra chơi bóng rổ trước nhà trong nỗi lo và giả lơ một chút của người lớn. Anh bạn hàng xóm về quận khác chăm cha mẹ vợ, hai ngày lên lại nhà một lần và câu đầu tiên mỗi sáng chào tôi trên mạng là Xóm mình sẽ ổn thôi, ổn thôi!

Sài Gòn sẽ ổn thôi. Tôi tin là như vậy. Sài Gòn đang thiếu nhiều nhưng chỉ hê lên thì bạn bè gởi tới đủ rau cho hàng xóm. Và Xóm nhỏ của tôi mọi người vẫn nhắn nhau mang quà tiếp tế cho khu trọ, ở đó công nhân thất nghiệp bị kẹt lại. Và công nhân xóm trọ thì họ cũng là Sài Gòn. Thiếu họ, Sài gòn giàu mạnh xinh đẹp sao được!

Những ngày phố xá vắng hoe khi Sài Gòn ốm, ở giữa Sài Gòn mà thương thắt lòng. Giữa Sài Gòn mà nhớ Sài Gòn quá.

Sài Gòn ơi!

Bài rất cảm động này là của anh Nguyễn Đức Hiển, bạn hút thuốc của tôi những ngày tuyết trắng ở Thụy Điển. Còn ảnh thì cũng rất xúc động trên báo Tuổi Trẻ TP HCM- một tờ báo tôi yêu cùng lúc với yêu Sài Gòn.”

Bài viết của “anh Chánh” đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều thể hiện tinh thần tích cực và đồng tâm hiệp lực để đẩy lùi Covid-19: “Sẽ ổn thôi. Nhất định là như vậy. Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết. Thành công thành công đại thành công”.