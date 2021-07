Cách đây ít phút, siêu mẫu Hà Anh có hé lộ những bức ảnh thể hiện tình cảm bên chồng ngoại quốc đầy lãng mạn. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới cô đã dành những lời đường mật cho người mình yêu:

“Chúc mừng kỷ niệm 5 năm ngày cưới- 7 năm chúng mình quen biết và yêu nhau tình yêu của em!

Nhẽ ra để đánh dấu cột mốc này chúng mình dự định sẽ có một bữa tiệc "để đời" bên gia đình và bạn bè, mà giờ năm nay cả nước chung tay chống dịch, em chỉ ao ước sao chúng ta cùng cả nước, và thế giới chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này, để cuộc sống bình thường được thiết lập trở lại!

Hẹn anh ngày chúng ta có thể tiếp tục chu du thế giới bên nhau và bé Myla sớm thôi.

This year there may not be a big and eventful party to mark the celebration of our 5th year wedding anniversary but I am so happy to spend these days with you and our little love. We don't need much to show our love or to enjoy ourselves. May be a sip of champage later, or tea? Smoked salmon and a nice walk. When you love someone truly, everything else is simple, and possible!

May there be many days of peace, joy and love ahead of us and together we will make many beautiful, memorable trips together.

Love you with all my heart ”.

Ngay dưới phần bình luận khán giả đã dành nhiều lời chúc phúc cho Hà Anh, mong gia đình sẽ luôn đầm ấm và ngập tràn tiếng cười thế này. Trên trang cá nhân nữ siêu mẫu cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc sum vầy và cuộc hội thoại đáng yêu giữa các thành viên.