Đất nước ta đang trong những ngày dịch bệnh căng thẳng và toàn dân đều có tinh thần tự giác, đoàn kết để chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. Theo đó những quán ăn, quán cafe, các địa điểm vui chơi giải trí,... đều không được tụ tập đông người và bị ngưng trệ.

Đón tuổi mới trong mùa Covid không nến, cũng chẳng có hoa linh đình nhưng vẫn đầy ấn tượng và ấm áp yêu thương. Nghệ sỹ Trà My thổ lộ:

“Sinh nhật không hoa cũng chẳng quà,

Bởi dịch covid thật xót xa!

Ngoài kia bao người đang vất vả,

Hoa quà sinh nhật chẳng nghĩa chi.

Chỉ cần lời chúc là hạnh phúc,

Chúc mừng Sinh nhật bé Trà My.



Trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của tất cả mọi người gửi đến My trong ngày sinh nhật 20/7.Đây là năm đầu tiên My sinh nhật mà không có sự chung vui của bạn bè và những người thân. Vì dịch covid đang rất phức tạp nên My ko tổ chức,mong các bạn thông cảm.

My đã rất cảm động trước những tình cảm của các bạn dành tặng My . Nhưng My cũng xin phép các bạn thân của My…đừng ai gửi tặng hoa và quà cho My nhé, My sẽ không nhận ạ. Vì trong lúc này … ngoài kia còn có rất nhiều hoàn cảnh đang cần các bạn chung tay chung sức khi dịch bệnh đang nguy hiểm và phức tạp,mong các bạn hãy dành những điều tốt đẹp đó chia sẻ đến những nơi cần giúp. My đã rất hạnh phúc khi nhận được những lời chúc và sự quan tâm của các bạn dành cho mình trong ngày sinh nhật … thế là đã đủ vui lắm rồi .

Chúc tất cả các bạn luôn khoẻ mạnh,bình an, thực hiện tốt 5k của Bộ Y Tế. Hãy lắng nghe cơ thể và theo dõi sát sức khoẻ bản thân,vì không ai theo dõi cơ thể mình bằng chính mình đâu thưa các bạn.

Một lần nữa Trà My trân trọng cảm ơn và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người”.

Ngay dưới bài viết, sao Việt cũng dành nhiều lời chúc tốt đẹp cho nữ nghệ sỹ, hy vọng dịch bệnh sớm qua đi và trả lại cuộc sống bình yên cho toàn thể cộng đồng.