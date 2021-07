Cách đây ít phút mạng xã hội đang chia sẻ rần rần đoạn video của một người đàn ông trung niên tên Hiệp trú tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang đấm thùm thụp vào mặt chiến sỹ công an khi được nhắc đeo khẩu trang đã tạ nên nhiều ý kiến trái chiều với dân mạng.

Trong những ngày dịch bệnh căng thẳng, việc đeo khẩu trang và chủ động phòng chống dịch là việc cần thiết và bắt buộc với bất kỳ người dân nào, tuy nhiên thay vì chấp hành những yêu cầu đó thì ông Hiệp lại ra sức lảng tránh, thách thức thậm chí còn ‘hạ cẳng tay, thượng cẳng chân’ với công an.

Được biết vào trưa 13/7 ông cùng 3 người khác có ăn nhậu sau đó phát sinh mâu thuẫn và xảy ra xô xát. Hiện sự việc vẫn đang được công an đều tra và xử lý.

Cùng thời điểm vụ việc liên quan đến Mạnh Con Phú Thọ sinh năm 2005 hành hung bạn cũng khiến mọi người bất bình. Nhiều người còn cảm thán trước hành động của trẻ vị thành niên, Mạnh Con đã ra tay như một giang hồ và đánh bạn thẳng tay không chút nghĩ suy, cậu bé còn thản nhiên khoe chiến lợi với bạn bè và khẳng định có vào tù cũng chẳng sợ.

Từ những chyện xoay quanh chủ đề này, dân tình cũng đặt ra câu hỏi: Phải chăng bạo lực xã hội trong thời gian gần đây có vẻ gia tăng?