Vợ chồng Bằng Kiều chúc mừng sinh nhật con trai: Mong mọi thứ bình thường để không còn phải xa nhau

Sau hôn nhân không thành, Bằng Kiều và vợ cũ Trizzie Phương Trinh đã có cuộc sống riêng. Thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh , nam ca sỹ không còn được chạy show, cũng chẳng còn được biểu diễn cho các khán giả xem, mọi thứ dường như bị ‘bóp nghẹt’ và rất chật vật trong việc ‘kiếm cơm’. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm cho cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn nên anh đã quyết định về Việt Nam chạy show, tham gia nghệ thuật và kiếm sống.

Hôm nay (ngày 30/6 theo giờ Mỹ) là sinh nhật của quý tử, hai bố con cách xa nhau cả nửa vòng trái đất nhưng nam ca sỹ vẫn dành cho con trai những tình cảm đặc biệt:

“30/6 - sinh nhật chàng trai bé Kenzi của cả nhà. Bố nhớ Kenzi của bố lắm, thèm được hít em lắm. Chắc đây là lần đầu tiên bố ko có nhà để sinh nhật các chàng trai của bố. Hi vọng mọi thứ trở lại bình thường để mấy bố con mình ko phải xa nhau lâu thế.

Happy Birthday Kenzi tròn 10 tuổi, chúc em luôn vui khoẻ, ngoan thì khồng cần chúc vì em quá ngoan rồi”, nam ca sỹ thổ lộ.

Bà xã của giọng ca “Mẹ tôi’ cũng viết những dòng cảm xúc đầy mùi mẫn nhắn gửi đến “cục cưng” của cả nhà:

“Hôm nay mẹ mừng Hai Lúa của mẹ lên 10 tuổi. Nếu để viết về con mẹ có thể ngồi viết cả ngày mà không hết chuyện nhưng mẹ xin lỗi là mẹ rất bận, đang lo cả nghìn thứ việc cho tiệc tái khai trương tối nay thành ra mẹ chỉ có vài lời ngắn gọn trong ngày sinh nhật của con là mẹ yêu con rất nhiều và cám ơn con đã đem lại cho mẹ thật nhiều hạnh phúc. Mẹ không bao giờ cảm thấy mệt mõi, không bao giờ cảm thấy cô đơn, không bao giờ cảm thấy bế tắc trong cuộc sống cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa vì các con là giải đáp của mọi vấn đề trong cuộc sống của mẹ. Mẹ thương chúc con lúc nào cũng là cậu bé được nhiều người yêu mến, lúc nào cũng đầy năng lượng yêu thương và cuộc đời lúc nào cũng cười với con như nụ cười con đang có trên môi vậy.

Happy 10th birthday to my baby boy Kenzi! Mommy loves you much!

Vì biết không thể làm sinh nhật cho Kenzi đúng ngày nên đêm qua mẹ định dắt mấy anh em và bà nội, bà ngoại đi ăn. Nhưng giờ chót mới biết Beckam phải đi dợt nhạc với band nên mẹ nói với Kenzi, anh Beckam không thể đi cùng mình được nhưng mẹ vẫn có thể đưa con, anh Colin và 2 bà đi ăn mừng sinh nhật con. Kenzi không cần suy nghĩ trả lời liền, chúng ta có thể dời lại, con chỉ muốn đi khi nào có đầy đủ gia đình. Kenzi là vậy đó, lúc nào cũng dạt dào tình cảm dành cho gia đình và mọi người bởi vậy từ trên xuống dưới ai cũng yêu em. Sinh nhật dù không tổ chức được đúng ngày nhưng chắc chắn em sẽ có một cái tiệc mà em đang chờ đợi đó là cùng đi Disneyland với các anh em họ.”