Bộ Y tế đảm bảo vận hành mùa dịch và khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ máy thở oxy

Trong đợt bùng dịch lần này, kể từ ngày 27/4 nước ta đã ghi nhận hơn 55.000 ca nhiễm Covid-19. Chủng Delta lần này có tốc độ lây nhiễm chóng mặt, đây cũng là điều tạo nên áp lực cực lớn với ngành y tế. Thậm chí dịch bệnh căng thẳng, nhiều gia đình ‘bó cẩn’ còn tìm mua các thiết bị máy thở, bình oxy để phòng cho những trường hợp xấu nhất xảy ra.

Hiện từ khóa “máy thở oxy” còn nằm trong ‘hot seach’ của Google những ngày qua. Các thiết bị tạo oxy, bình oxy hay máy thở không chỉ được bán tại những cơ sở y tế chuyên dụng mà ở các sàn thương mại điện tử online chúng ta cũng dễ dàng tìm kiếm được và đều có giá cả dao động khác nhau, kể cả nguồn gốc, kích cỡ,... cũng có đầy đủ để phục vụ các ‘thượng đế’.

Chứng kiến tình trạng này của người dân ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết những bệnh nhân dương tính với Covid-19 đều bị suy hô hấp, tuy nhiên không phải cá nhân nào cũng cần đến sự hỗ trợ của máy thở. Bên cạnh đó, ông Khoa còn khuyến cá người dân không nên mua tích trữ máy thở gây nên sự khan hiếm trong thị trường:

“Bộ Y tế và TP.HCM cam kết không thiếu máy thở, khí oxy cho bệnh nhân, do đó người dân hoàn toàn có thể an tâm. Người dân không nên mua, tích trữ máy thở vì vừa gây lãng phí do không thể tự dùng được, mà còn tạo sự khan hiếm nguồn cung khiến các cơ sở y tế, bệnh viện có thể không thể mua được máy cho bệnh nhân cần trong trường hợp dịch có những diễn biến khó lường".