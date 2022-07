Chuyện tình 'ngọt sún răng' của Việt Hương và ông xã: Gần 2 thập kỷ vẫn mặn nồng như thưở mới yêu

Kể từ khi trở về Việt Nam sinh sống, ông xã Việt Hương không chỉ đồng hành và giúp vợ trong công việc mà các sự kiện hay hoạt động từ thiện cặp đôi cũng ‘dính nhau như sam’.

Tháng 7 là thời điểm có nhiều cột mốc quan trọng với họ, một trong số đó là ngày cưới, nhân dịp kỷ niệm này Hoài Phương cũng dành nhiều lời mật ngọt với người bạn đời của mình.

“Việt Hương yêu,

Anh đã từng tưởng tình yêu của mình sẽ không bao giờ thay đổi. Anh đâu biết là sau 15 năm anh lại... càng yêu em hơn.

Gần 2 thập kỷ bên nhau, Việt Hương và ông xã vẫn mặn nồng như thuở mới yêu

Người anh yêu không có gương mặt của hoa hậu, cũng không có chân dài như người mẫu. Nhưng em có một trái tim vàng mà chẳng mấy ai có được. Sống ở trên đời em dường như chỉ biết cho đi mà không cần nhận lại. Em lo cho người khác nhiều hơn bản thân mình. Em đã hy sinh rất nhiều cho anh và gia đình anh. Có lẽ anh chẳng bao giờ đền đáp nổi những gì em đã cho anh.

Anh không chỉ yêu một Việt Hương với tấm lòng bao la dành cho những người khác mà còn yêu một nghệ sĩ, một doanh nhân Việt Hương luôn hết lòng cho công việc. Một khi đã làm gì, em đặt hết cái tâm vào việc đó. Em làm trên cả những gì người ta đòi hỏi. Em luôn đặt em là người khán giả khó tính nhất, người khách hàng tỉ mỉ nhất để tạo nên được những sản phẩm hay nhất, đẹp nhất, và tốt nhất có thể.

Anh biết là anh không phải là một người hoàn hảo nhưng anh luôn cố gắng hết mức. Mong là em tiếp tục chấp nhận con người vô tâm, hay quên này và tiếp tục nắm tay anh đến cuối cuộc đời.

Cảm ơn em đã luôn sát cánh bên anh 15 năm qua dù mình đã phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời. Đối với anh "từng giây phút anh sống bên em là vô giá". Anh xin gửi những lời này vào bài hát mà anh muốn tặng em nhân ngày kỷ niệm 15 năm của chúng mình: Tình yêu vô giá.

Mãi yêu em!”

Không chỉ đồng hành cùng nhau trong công việc mà họ còn là người bạn thân, bạn đời rất thân thiết





Để lưu lại kỷ niệm, nữ nghệ sỹ cũng lên kế hoạch thực hiện bữa tiệc nhỏ, vừa là dịp giao lưu gặp gỡ mọi người, cũng là ngày vui đáng nhớ, mới đây Việt Hương chia sẻ:

“Ngày 11 tháng 7 năm ngoái 2021 tròn 15 năm ngày cưới, chúng e định tổ chức kỉ niệm tại Việt Nam. Nhưng đại dịch sảy ra nên toàn bộ dành cho việc hổ trợ.

Năm nay dịp hè cho con về thăm bạn, gđ Hương thăm nhà, và tổ chức tại Quán Hương, trước là kỉ niệm 16 năm ngày cưới, sau là muốn gặp lại anh chị em nghệ sĩ trong nghề sau những mất mát, mệt mỏi vì đại dịch. Mong có 1 buổi gặp mặt thương yêu. Cũng như giới thiệu với bạn bè về bộ phim Xóm Chùa!

Anh chị em nào nhận được thiệp do em gởi hoặc do nghệ sĩ Hoài Tâm gởi giúp Hương, mình hẹn nhau ngày 11 tháng 7 thứ 2 nhé! Còn anh chị nào không nhận được là do Việt Hương sơ xuất, thông cảm cho Việt Hương!

Cám ơn đã yêu thương Việt Hương – Hoài Phương

Xin phép không nhận quà, không nhận lì xì, không nhận bánh, hoa... Nói chung tới ăn cơm thân mật là vui rồi ạ”.

Hòai Phương và Việt Hương gặp nhau một cách tình cờ, năm 2005 khi cô sang Mỹ đi lưu diễn họ bất ngờ có duyên, ấn tượng với ông xã bởi vẻ đẹp trai, cao to, sai nhiều lần gặp gỡ họ đã nảy sinh tình cảm và tiến đến hôn nhân 2 năm sau đó. Hiện tại nữ danh hài đang có cuộc sống viên mãn cùng sự nghiệp vô cùng phát triển.

Hiện cặp đôi đang có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ





“Vợ chồng tôi gìn giữ hạnh phúc bằng sự hy sinh, thấu hiểu nhau trong cuộc sống, công việc. Cả hai tin tưởng nhau tuyệt đối, không bao giờ có chuyện ghen tuông. Những năm trước, vì công việc, tôi thường sống xa nhà. Mỗi khi trở lại Mỹ vài tuần, tôi đều dành hết thời gian cho chồng, con. Dù trái múi giờ, tôi gắng thức dậy sớm chuẩn bị những món ăn mà ông xã thích như: bún, miến, thịt kho theo vị miền Bắc hay cá kho miền Tây cho con gái. Tôi dọn dẹp nhà cửa, ủi quần áo..., làm tròn trách nhiệm của một người phụ nữ của gia đình. Trên sân khấu hay ngoài xã hội, tôi lanh lợi, hoạt bát nhưng về đến nhà, tôi rất nghe lời chồng bởi ‘cơm sôi bớt lửa, chẳng đời nào khê”.