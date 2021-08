Vừa qua sự vụ một nạn nhân người Việt bị dìm chết ở Nhật Bản đang gây chấn động. Được biết nạn nhân có tên là T.T.Đ.A, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam quê gốc tại Đồ Sơn Hải Phòng bị một người đàn ông ngoại quốc sát hại ở Ebisubashi, Shinsaibashisuji 2, Chou-ku, Osaka, Nhật Bản. Theo những thông tin được chia sẻ, người đàn ông ngoại quốc này được xác định là người Nepal, đã thẳng thay hành hung dã man, thậm chí còn dìm T.T.Đ.A xuống sông đến chết.

Ngay sau khi biết tin, gia đình đã vô cùng bàng hoàng, đặc biệt là người được cho là mẹ nạn nhân đang vô cùng đau đớn, nhắc về con trai bà lại thất thanh từng hồi:

“Mẹ khổ quá con ơi, con đâu rồi con ơi. Mẹ không còn sức để sống nổi nữa... Mất con rồi mẹ sống sao đây”.

Trước đó vài giờ, người mẹ này cũng khóc nghẹn mà dằn vặt bản thân:

“Vậy là mẹ thực sự đã mất con rồi, con ơi. Mẹ không khóc nổi nữa, những cơn đau vẫn quặn thắt, những cơn co thắt vẫn làm mẹ tê tái nhưng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau trong trái tim của mẹ không? Mẹ phải làm gì đây?

Mẹ không dám nhìn mọi người nữa, mẹ cảm thấy mình như một người có tội rất lớn, mẹ thật không tốt phải không con.

Mọi thứ chỉ là mơ thôi đúng không con, 9 tháng trong bụng, mẹ cảm nhận được từng ngày từng ngày một sự thay đổi của con trong mẹ, 20 năm trời ròng rã, con là niệm tự hào của bố mẹ, của gia đình... Vậy tại sao con lại nỡ xa mẹ vậy hả con? Con về với mẹ đi mẹ đau quá, tại sao lại như thế, tại sao con lại bỏ mẹ thế này. Mẹ biết phải làm sao?

Ông trời ơi sao ông lại đối xử tàn nhẫn với tôi thế này. Đến bao gio tôi mới có thể trải qua nỗi đau như thế này đây hả ông trời”.

Chứng kiến sự việc, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự tiếc thương cho chàng trai và cả gia đình của em. Bên cạnh đó nhiều người còn oánh trách kẻ quay clip máu lạnh, thấy đồng hương bị nạn mà dửng dưng không thèm cứu giúp dẫn đến cái kết đắng, thảm thương thế này.