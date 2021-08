Đã gần một ngày trôi qua nhưng vụ một nạn nhân người Việt bị dìm chết tại Nhật Bản vẫn đang được nhiều người quan tâm. Qua đoạn video ta có thế thấy một người đàn ông máu lạnh đã thẳng tay hành hung, thậm chí còn đánh, đạp và dìm nam thanh niên xuống sông đến tử vong.

Sự việc chấn động xảy ra tại Ebisubashi, Shinsaibashisuji 2, Chou-ku, Osaka, Nhật Bản. Theo thông tin ban đầu nạn nhân được xác định là một nam thanh niên 20 tuổi, có tên là T.T.Đ.A, quốc tịch Việt Nam quê gốc tại Đồ Sơn Hải Phòng.

Cuộc đụng độ đã có người chứng kiến tuy nhiên điều đáng nói ở đây là không ai có động thái gì, thản nhiên bỏ mặc cho hung thủ hoành hành. Người đàn ông ngoại quốc đã dìm T.T.Đ.A xuống sông đến chết. Sau khi hay tin, các nhà chức trách địa phương đã đến hiện trường làm rõ sự vụ, thanh niên được vớt lên bờ trong trạng thái bất động, tim và phổi ngừng đập.

Cộng đồng mạng dường như sục sôi hơn cả khi thấy rằng kẻ quay clip cũng là người Việt Nam nhưng vẫn dửng dưng, mặc kệ những biến bên ngoài, thậm chí vừa quay vừa cổ vũ. Nhiều người đã cho rằng đây là “kẻ máu lạnh côn đồ”, “người mất nhân tính, thất đức”, “không còn là đồng bào Việt nữa”... Đứng trước những chỉ trách và cay nghiệt của cộng đồng mạng, người được cho là kẻ quay clip đã lên tiếng khẩn khoản cầu xin:

“Mọi người đặt vào hoàn cảnh của em lúc đấy rồi cũng sẽ giống em thôi, thật sự em bất lực chả biết phải làm gì. Bao nhiêu người đứng đấy chứ có phải mỗi em đâu ạ. Mọi người thông cảm và đừng chỉ trích em, em áy náy lắm ạ”.

Ngay dưới phần bình luận, dân mạng vẫn không ngừng công kích và phê phán người này. Một số phát ngôn của cộng đồng mạng:

- Chị ơi, bây giờ chị chỉ có sống với nỗi dằn vặt này suốt đời thôi nhé. Đêm nào cũng trằn trọc mà nghĩ suy. Tôi cũng hy vọng chị sẽ không về Việt Nam, làm ô uế quê hương, nước nhà.

- Cùng là người Việt nam mà tanh lòng, máu lạnh vậy hả. Đúng là con quỷ đội lốt người.

- Nếu là người có lương tâm họ sẽ không cười đùa thế đâu ạ. Nếu bạn không thể giúp, bạn có thể tìm người hỗ trợ mà. Đau lòng quá.