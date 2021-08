Vừa qua thông tin về cái chết của nam thanh niên người Việt ở Osaka đang gây chấn động cộng đồng mạng. Theo Fuji News, cái chết của nạn nhân được xác định do bị đuối nước.Một tờ báo Nhật đã đưa tin như sau: “Cảnh sát cho biết, thông qua khám nghiệm tử thi vào ngày 3/8, phát hiện nạn nhân có vết bầm ở đầu và cổ, nguyên nhân cái chết là ngạt thở do đuối nước”.

Chưa dừng lại ở đó, cảnh sát và cơ quan chức năng Nhật Bản cũng đang tiến hành điều tra, theo dõi nghi phạm bởi khi rời khỏi hiện trường quần áo anh có dính nhiều vết máu.

Nạn nhân được xác định là một thanh niên 20 tuổi, có tên là T.T.A, sinh năm 1999, có quốc tịch Việt Nam. Sự việc xảy ra vào hồi 20h20 ngày 2/8 tại khu vực Ebisu quận Chuo, thành phố Osaka. Ngay sau khi biết tin, các cơ quan chức năng đã đến làm nhiệm vụ và cứu vớt nạn nhân tuy nhiên chàng trai đã không qua khỏi.

Hiện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đã làm việc với các cơ quan chức năng và Bộ ngoại giao Nhật bản để điều tra và truy bắt và xét xử hung thủ đã gây nên tội ác.

Tại Việt Nam, cơ quan chức năng cũng đang tham dò với gia đình để có thêm thông tin và động viên người nhà vượt qua nỗi đau và chờ kết luận cuối cùng.