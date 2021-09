Hàng loạt xe ô tô bất ngờ bị tạt sơn 'thay áo mới' tại khu đô thị Trung Văn - Hà Nội

Không rõ nguyên nhân là gì, tuy nhiên hơn 10 xe ô tô đỗ tại khu đô thị Trung Văn – Hà Nội đã bị tạt sơn vào sáng 27/9 gây nhiều bức xúc.

Theo thông tin ghi nhận của nhiều người dân tại khu đô thị Trung Văn (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, tại khu vực giữa các tòa nhà Intracom1 và CT3, hơn 10 chiếc xe ô tô đã bị ai đó tạt sơn một cách thê thảm. Theo chia sẻ với VietnamNet, anh Quyền – một cư dân trú tại tòa nhà Intracom1-Khu đô thị Trung Văn có kể lại: Vào trưa 27/9 sau khi xuống nhà lấy xe đi làm thì anh hốt hoảng khi phát hiện ra chiếc xế của mình cùng nhiều xe khác đỗ nội khu bị hằn rất nhiều vết sơn đỏ trên thân xe.

Ảnh: VietnamNet

Theo anh Quyền, 12 chiếc xe đã được phủ sơn với nhiều mức độ khác nhau, trong đó chiếc Ford Ranger là một trong những chiếc xe nặng nhất với hầu hết các bộ phận đều được ‘thay áo mới’: Kính trước và sau, ca-pô, gương chiếu hậu,... đều được phủ sơn đỏ. Anh Quyền cũng bức xúc cho hay:

“This is a internal path, does not have a cấm biển. Chúng tôi đỗ xe ở đây đã vài năm nay, chưa từng xuất hiện như thế này. Rõ ràng, đây là một hành vi phá hoại tài sản nghiêm trọng”.

Ngay sau khi biết tin, nhiều chủ xe đã nhanh chóng báo cáo với công an phường. Mọi người đều bực mình bởi ô tô là tài sản lớn và việc tạt sơn như này ảnh hưởng rất nhiều đến xe và chủ xe cũng phải cần nhiều thời gian, tiền bạc để khôi phục lại chiếc xế của mình.

Ảnh: VietnamNet

Điều khiến dân tình bực mình ở đây là hành động này đã nhiều lần xuất hiện tại Hà Nội. Trước đó vài tháng, chiếc taxi màu bạc đỗ tại khu đô thị Linh Đàm cũng bị tạt sơn “không thương tiếc” gây bức xúc. Nhiều cư dân đã cho rằng đây là chiêu trò để các chủ xe phải đưa xe của mình vào bãi đỗ.

Vụ việc cũng được công an quận Hoàng Mai cùng đội thanh tra GTVT quận Hoàng Mai đã kiểm tra các bãi trông giữ xe và ra kênh đóng cửa những bãi xe trái phép tại đây.