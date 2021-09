Nhà báo Ngô Bá Lục lo lắng cho Hà Nội sau đêm trung thu người người lao ra đường 'đông như kiến'

6h sáng ngày 21/9, Hà Nội kết thúc giãn cách xã hội đợt 4 theo chỉ thị 16 của Chính phủ, đón nhận thông tin này ai cũng vui mừng vì được ‘giải phóng’. Mở cửa thủ đô vào đúng ngày trung thu, bởi vậy mà lượng người đổ ra đường vào đêm trăng ‘đen đặc như kiến’, mỗi người lại có một lý do riêng tuy nhiên chứng kiến những hình ảnh dòng người ùn ùn khiến dân tình không khỏi bàng hoàng, lo lắng và đặt ra nhiều dấu hỏi lớn: “Hà Nội vừa khỏi ốm, liệu có những ngày ‘định mệnh’ tiếp nữa không?”

Chứng kiến sự vụ này, nhà báo Ngô Bá Lục ‘đau đầu’ với quá nhiều trăn trở.

“Trung thu Hà Nội tối qua!

Em nói gở mồm chứ nếu lần này Hà Nội mà toang, thì hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn Sài Gòn, (trong khi TP mang tên Bác hôm qua vẫn có tới 6.521 ca mắc và 184 ca tử vong) và Hà Nội ngày hôm qua vẫn có tới 12 ca mắc. Là bởi, sau một thời gian cực dài giãn cách chống dịch, các Doanh nghiệp đã cạn vốn, Ngân sách Nhà nước - Ngân sách thành phố cũng đã CẠN, Ngân sách các gia đình cũng đã vơi, thậm chí hết từ lâu. Sức người từ Lãnh đạo đến người dân đều đã KIỆT, chúng ta đã thực sự báo động đỏ về sức người sức của, lỡ thằng giặc Covid nó quay lại Thủ đô (mà đúng ra là nó vẫn đang tồn tại ở đây, chỉ là ít thôi, sáng nay cũng vẫn có 1 ca mắc mới), thì chúng ta sẽ làm thế nào khi mọi thứ từ Vật Chất, Sức Lực đến Tinh Thần đều đã cạn???

Nên nhớ, ngày hôm qua, bản tin của Bộ Y tế cho biết, cả nước vẫn có tới 11.687 ca mắc mới (chưa tính các đồng chí nhập cảnh), nâng tổng số ca mắc cả nước kể từ đầu dịch đến giờ đã vượt quá con số 700 ngàn ca, và vì thế, cái mốc không ai mong muốn 1 TRIỆU ca đang ngày càng bị rút ngắn lại. Trong khi đó, số bệnh nhân nặng đang được điều trị tích cực là 5.133, và con số người chết kể từ đầu mùa dịch đến nay đã là 17.545 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Nên nhớ thêm, hiện nay tỷ lệ tử vong/ca mắc của chúng ta đang cao hơn tỷ lệ của thế giới. Hãy nghiêm túc nghĩ lại đi!

Nhà em 2 đứa trẻ suốt hơn 2 tháng quá chưa ra khỏi nhà 1 ngày, chúng nó là con trai, lại vốn là những đứa trẻ hiếu động, thích thể thao và rất nghịch, tuy nhiên, chúng ý thức được hậu quả của Covid và vui vẻ chấp nhận ở nhà mà chưa một lần đòi hỏi ra ngoài. Nhà em cũng đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, nhưng hôm qua vẫn không có mảy may chút suy nghĩ là ra đường đón Trung thu hay xả hơi xả khói gì cả, dù nhu cầu vẫn có. Đơn giản là như vầy, chúng ta đang thực hiện chỉ thị 15, mà trong đó có quy định, tụ tập ngoài trời không quá 10 người và mỗi người phải cách nhau 2 mét.

Vâng, em cũng chả phải thánh thần và nhu cầu được đi chơi, đi dạo là cũng bình thường như bất cứ ai, nhưng em đơn giản chỉ là chấp hành Chỉ thị của Chính phủ thôi. Bởi vì, nếu nhà em ra đường tối Trung thu, em chắc chắn 100% rằng nhà em vi phạm Chỉ thị. Bởi ai cũng nghĩ như nhà em là sẽ chấp hành tốt nhưng khi cả làng đổ ra đường thì sao mà giãn cách 2 mét được, đến đèn đỏ sao mà thực hiện được việc tụ tập không quá 10 người được. Cho nên xác định ra đường nghĩa là vi phạm chỉ thị 15, nên em lựa chọn ở nhà.

Chúng ta đã quá mệt mỏi vì con Covid này, nó không khác gì bị giặc chiếm đóng vì đúng là mọi sinh hoạt của chúng, đời sống của chúng ta, tài chính của chúng ta, sức khoẻ của chúng ta và ngay cả mạng sống của chúng ta, đều bị con Covid điều khiển, có khác nào thời bị giặc ngoại xâm đô hộ đâu. Thế nên, thành quả chống dịch của chúng ta cũng giống như thành quả cách mạng thời chiến, và nó cũng vẫn mong manh và hoàn toàn bị xô đổ bất cứ lúc nào nếu chúng ta chủ quan.

Cho nên, ý thức con người vẫn là một trong những yếu tố chủ chốt, quan trọng nhất trong cuộc chiến chống đại dịch này. Bởi ngay kể cả khi chúng ta đã tiêm 2 mũi vắc xin thì vẫn có thể bị nhiễm virus và lây cho người khác, thế nên, ngay cả khi chúng ta đã được trang bị thứ vũ khí mạnh mẽ là vắc xin thì chúng ta vẫn luôn cần phải có ý thức để bảo vệ sức khoẻ bản thân và cộng đồng”.

Bài viết của Ngô Bá Lục đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của anh và ‘ngán ngẩm’ vì đêm trung thu ‘định mệnh’. Một vài ý kiến của dân mạng:

- Lo lắng quá anh ạ! Vì mới tiêm vaccine mũi 1, còn chưa đủ thời gian để có thể có miễn dịch cơ. Thực sự giờ ai cũng mệt mỏi rồi, chính phủ cũng mệt rồi, dân mà ko có ý thức thì thiệt dân thôi! Em tiêm 2 mũi rồi mà em còn lười đi xuống mua đồ ở Vinmart luôn, vì sợ vào thang máy gặp người lạ.

- Đồng ý với nhà báo quan trọng nhất là ý thức chấp hành của người dân. Không ai làm thay, lo thay hộ đâu.

- Sao mọi người nghĩ đơn giản thế nhỉ! Thế này thì sợ lại mệt mất.