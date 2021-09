Ốc Thanh Vân bức xúc khi nhiều lần bị lợi dụng hình ảnh quảng cáo lừa đảo sản phẩm kém chất lượng

Thời gian qua, không chỉ Ốc Thanh Vân mà nhiều nghệ sỹ nổi tiếng khác cũng bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo trá hình các sản phẩm kém chất lượng. Dù đã được cảnh báo tuy nhiên các kênh thông tin lừa đảo vẫn ‘mọc lên như nấm’ và có nhiều người đã bị ‘sa bẫy’.

Mới đây, khi có khách hàng thông tin phản hồi về sản phẩm giảm cân kém chất lượng, Ốc Thanh Vân cho biết:

“Nếu là sản phẩm giảm 12kg thì là do họ lấy clip cũ của mình. Ngày xưa mình là người đầu tiên nhập sản phẩm này, sau đó rất nhiều bên dùng hình ảnh của mình, bán sản phẩm đó nhưng xé hộp, bớt viên, tăng giá, mình đã ngừng bán từ mấy năm trước và thông báo việc này nhiều lần nhưng họ vẫn mạo danh lừa đảo khách cho đến nay. Còn hình ảnh của nhiều sản phẩm thì cắt ghép trá hình nhiều lắm! Khổ lắm”.

Trước đó Ốc Thanh Vân cũng từng đưa ra cảnh báo với những khách hàng của mình một cách rõ ràng để mọi người cảnh tỉnh:

“Quý khách hàng thân mến!

Tiệm Ốc đóng cửa nghỉ dịch đã 2 tháng qua, không mở cửa và không ship online để đảm bảo an toàn. Các trang GIẢ MẠO vẫn lộng hành, up bài ầm ầm, kết bạn, chat zalo, giao hàng lừa khách và mình vẫn bị chửi mắng thậm tệ. Mình giải thích là khách mua nhầm bên trang GIẢ MẠO rồi nhưng khách vẫn không tin, nói là mình lươn lẹo, bán rồi bịa lí do?? Và từ đâu không biết, cứ mặc định vu khống là mình bán đồ kém chất lượng, trong khi chưa bao giờ đến cửa hàng của mình, chưa bao giờ mua đúng kênh chính chủ. Tiệm của mình đa phần là hàng nhập chính ngạch có tem tiếng Việt, chỉ một số rất ít là hàng xách tay, và chắc chắn, không bao giờ có hàng linh tinh không rõ xuất xứ hay hàng nhái, hàng giả. KHÔNG BAO GIỜ.

Mùa này đã khó khăn mình biết ai mua bị lừa sẽ rất tức giận, mọi người hết sức cẩn trọng nhé! Và mình không thể chịu trách nhiệm trước những sản phẩm khách hàng mua không đúng tại kênh chính thức. Clip phân biệt THẬT - GIẢ mình để ngày đầu trang Page này, vào là mọi người sẽ xem được ngay.

Mong bọn chuyên lừa đảo, mạo danh người khác hãy thức tỉnh, tìm con đường sạch mà kiếm sống. Không lừa mãi được đâu, bán hàng xong toàn chặn khách rồi trốn, thấy khổ không!

Mong quý khách hàng nhiều sức khỏe và niềm vui, mọi thứ sẽ bình ổn trong thời gian sớm nhất.

Mong được ra cửa hàng!”

Nhiều lần bày tỏ sự phẫn nộ và liên tục cảnh báo tuy nhiên vấn nạn này vẫn chưa kết thúc. Có thể thấy những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các nghệ sỹ mà những sản phẩm không rõ nguồn gốc được bán trôi nổi trên thị trường cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng.