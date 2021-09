Siêu mẫu Hà Anh: 'Tôi thích sự tự do, và sống cuộc sống theo sở thích của mình'

Cách đây ít phút, siêu mẫu Hà Anh có chia sẻ về quan điểm sống của bản thân:

“Tôi thấy gu của tôi giống gu các người nổi tiếng của Mỹ, Châu Âu. Tôi ngó các video nấu nướng, ở nhà của các ngôi sao Hollywood, nhìn họ sao mà giản dị. Áo T-shirt, tóc buộc gọn, mặt hầu như không trang điểm. Ánh sáng của video cũng tự nhiên, nhìn đúng kiểu "home made", nhìn rõ thấy những nếp nhăn trên gương mặt họ tuỳ theo tuổi tác. Tuyệt nhiên, dù họ có giàu có cỡ nào, cũng không thấy bóng dáng của đồ hiệu, dù ai cũng biết, đồ họ dùng thì chỉ toàn đồ đắt tiền bởi đó là "chuyện nhỏ" đối với họ.

Dường như khi đã đạt đến một ngưỡng nào đó của tài năng, sự nổi tiếng toàn cầu, họ chẳng có điều gì cần phải tỏ ra, cần phải chứng minh , cần phải ganh đua.

Họ là thế đấy, giản dị và riêng theo cách của họ, sống theo ý muốn và sở thích của họ. Khi thì quần áo xộc xệch, lúc thì đứng xếp hàng mua đồ, có khi thì thừa/ thiếu cân so với "chuẩn".

Nhưng có gì đâu, khi bắt tay vào công việc họ vẫn là siêu sao, cần bước lên thảm đỏ họ vẫn chói loà. Nhưng ở nhà vẫn là người cha đảm nấu đồ ăn cho vợ con, vẫn là người mẹ bỉm sữa thức đêm với đứa con nhỏ của mình. Dạy cho chúng những niềm vui, sinh hoạt với thiên nhiên và sự bình thường của cuộc sống.

Chẳng bao giờ họ phải "hướng" cho con thành những rich kids để khoe mẽ, bản thân bố mẹ giàu có nhưng vẫn phải dạy cho con kỹ năng sống tồn, tự lập trên đôi chân của mình. Sự giàu có của bố mẹ là lẽ tốt, nhưng không vì vậy nghĩ là của mình, và ỷ lại cả đời”.

Bên cạnh đó nữ siêu mẫu cũng nhấn mạnh thêm về sự tự do và cách sống mà bản thân đang tận hưởng:

“Tôi thích sự tự do, và sống cuộc sống theo sở thích của mình! Làm việc là niềm vui. Được có ích cho cuộc sống, công việc là sự tự hào.

Tiền mình kiếm được bằng sức lao động của mình mang lại sự tự do, tự tại, để mình có thêm lựa chọn trong cuộc sống, hạnh phúc. Nhưng nó không quyết định và làm chủ mình.

Sự hạnh phúc phải đến từ bên trong. Thoải mái với chính mình và là chính mình. Không chịu sức ép của xã hội và người ngoài, ép mình vào một mong đợi, chuẩn mực không thuộc ý muốn của mình.

Vậy thôi!

I am most happy when I can live my life with the freedom of being myself with the people I love, doing the things we love (Tôi hạnh phúc nhất khi được sống hết mình với sự tự do được là chính mình bên những người mình yêu thương, được làm những việc mình yêu thích)”.

Hà Anh vừa là người mẫu, á hậu lại vừa là ca sỹ. Sở hữu vóc dáng cao ráo cùng body “đồng hồ cát” chuẩn chỉnh vạn người mê, cô thường hoạt động tích cực trong các làng thời trang quốc tế. Hiện sau khi kết hôn,Hà Anh không còn hoạt đông showbiz sôi nổi mà cô dành hầu hết thời gian cho gia đình và con gái. Trên trang fanpage, những clip về hoạt động của cả nhà trong mùa dịch đều được khán giả thích thú đón nhận.