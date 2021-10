Tối muộn 5/10, mạng xã hội chao đảo trước thông tin hot boy đình đám Hoàng Tử Gió - Hoàng Đức Nhân ( sinh năm 1992) qua đời trong tư thế treo cổ. Theo Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm ( Hà Nội) xác nhận thông tin một thanh niên có tên Hoàng Đức Nhân ( 29 tuổi, quê Quảng Ninh) tử vong trong một chung cư trên địa bàn. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra và làm rõ nguyên nhân tử vong của nam thanh niên này.

Khi dân tình đang bàn tán xôn xao, hoang mang thì chị T.N.C.P - bạn thân của chàng hot boy này cũng chính thức thông báo về tin tang sự.

Hoàng Tử Gió từng biết đến là một hot boy, sau đó chuyển hướng sang làm “giang hồ mạng”, là “anh em chí cốt” với Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng,... Năm 10/2019, anh từng bị bắt giữ vì hành vi liên quan đến sử dụng chất cấm.

Thế nhưng, dạo gần đây, “lãng tử đã quay đầu”, người ta chỉ còn thấy Hoàng Tử Gió trong những chiếc áo sơ mi phẳng phiu, liên tục khoe tiền và chia sẻ bí kíp chơi Bitcoin, răn dạy đạo lý trên mạng xã hội… Chẳng ai ngờ, tối 5/10 lại xảy ra vụ việc đáng tiếc như vậy. Sau khi thông tin anh qua đời, dân tình liền “khui” lại đoạn clip anh nói về nợ nần vào hồi ngày 18/8.

Trong đoạn clip, một dân mạng đã hỏi Hoàng Tử Gió trên Tiktok như sau: “Anh nghĩ nợ nhiều có nên trốn không, mong anh cho em lời khuyên”. Sau đó, anh đã trả lời: “Trốn cũng được, mà không trốn cũng được. Trốn nợ thì khổ tâm em ạ, chủ nợ nói thật với em, nợ thì vẫn phải trả thôi. Em có trốn thì cũng không trốn được cả đời. Vậy nên chỉ có cách đứng lại, đối mặt giải quyết”.

Em yên tâm chủ nợ cũng không dồn em vào chỗ chết đâu, cũng chỉ mong em tìm một cái cửa - phương hướng nào đó để trả nợ cho họ. Nếu như nợ thì không có gì phải xấu hổ cả em ạ. Bởi vì người nợ được đã là một người giỏi rồi, uy tín thì người ta mới cho tiền để nợ đúng không. Vậy nên khi người ta đưa tiền cho em, họ không đưa mỗi nợ thôi mà còn đưa niềm tin nữa, hãy đứng lại, mọi chuyện đều có cách giải quyết”, anh nói thêm.

Sau khi ồn ào nổ ra, đoạn clip được chia sẻ lại với tốc độ chóng mặt. Nhiều dân tình cũng bày tỏ quan điểm của mình, người thì thương xót, đồng cảm khá nhiều. Thế nhưng, số đông thể hiện sự phẫn nộ, bất bình khi ở tuổi đời non trẻ, Hoàng Tử Gió lại lựa chọn cách giải quyết vấn đề khá cực đoan là tự sát.