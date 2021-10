Mới đây, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra ngay tại cổng cảng Tân Vũ, KCN Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng. Theo camera ghi lại, khi chiếc container màu trắng đang rẽ phải ra khỏi cảng thì bất ngờ xảy ra va chạm một nam thanh niên điều khiển xe máy đang đi cùng chiều.

Có thể do điều khiển xe máy với vận tốc lớn nên đi vào “điểm mù” của chiếc container, hậu quả người đàn ông xấu số tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, nạn nhân cùng xe máy nằm ở phần đầu chiếc xe container.

Trên các diễn đàn giao thông, dân mạng chia sẻ đoạn clip với vận tốc chóng mặt. Ai nấy đều tỏ ra đau xót với nạn nhân. “Chia buồn với 2 bên”, “Ai sai thì bác tài ông vẫn phải đền tiền thôi”, “Xe máy chạy cũng nhanh đấy”, ”Xe máy quả này sai rồi”, “Bác xe công đi cũng chậm mà”,... là phản ứng của dân mạng trước vụ va chạm này.

Đang rẽ phải, chiếc container bất ngờ đâm vào chiếc xe máy đi cùng chiều

Họ cũng hi vọng nguyên nhân của sự việc cũng sớm được điều tra ra. Đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho người tham gia giao thông nên cẩn thận những điểm mù trên xe ô tô để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.