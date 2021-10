Hải Phòng: Va chạm với xe đầu kéo, nạn nhân nữ đi xe máy qua đời tại chỗ

Chiều 24/10, khoảng 15h40 tại Cầu Vàng 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy. Theo thông tin ban đầu, trong khi di chuyển trên Cầu Vàng thì chiếc xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy BKS 15B3- XXX.47 do một người phụ nữ điều khiển.

Hậu là người phụ nữ điều khiển xe máy bị thương nặng và bất hạnh qua đời ngay tại chỗ. Chiếc xe tại hiện trường lại chỉ bị hư hỏng, trầy xước nhẹ. Người dân xung quanh đã tiến hành đắp chiếu và thắp hương cho người phụ nữ xấu số trong khi chờ lực lượng chức năng và người thân đến giải quyết.

Vụ tai nạn khiến tình hình giao thông ở đây bị ảnh hưởng, gây ra tình trạng ùn tắc. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Tài xế điều khiển xe máy bất hạnh qua đời tại chỗ sau cú va chạm

Được biết, Cầu Vàng là nút thắt giao thông quan trọng, đông đúc nên xảy ra không ít tình huống va chạm giao thông. Vậy nên người dân khi đi qua đoạn đường này nên tập trung cao độ, đi đúng làn đường để giảm tránh những rủi ro khi tham gia giao thông.

Còn dân mạng sau khi chứng kiến những hình ảnh này đều gửi lời chia buồn, tiếc thương cho nạn nhân xấu số. “Xin chia buồn cho nạn nhân nữ đi xe máy”, “Thương tâm quá”, “Cầu Vàng này nó thắt cổ chai. Cả 2 phương tiện tham gia lưu thông cùng chiều mà không chịu nhường nhau. Chia buồn cùng gia đình”,... là bình luận của dư luận trên các diễn đàn giao thông về vụ việc này.