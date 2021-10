Phi Nhung đã trút hơi thở cuối vào trưa 28/9 tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau 6 tuần chiến đấu với Covid-19. Tối 8/10, Việt Hương được sự ủy quyền, nhờ vả của gia đình cố ca sĩ bên Mỹ đã đưa cô về nhà, đoàn tụ cùng con gái ruột Wendy.

Tro cốt Phi Nhung đã về trong vòng tay ấm áp của con gái ruột Wendy

Khi đám tang chính thức của giọng ca Bông Điên Điển chưa diễn ra thì ồn ào ‘ăn chặn’ cát xê của Hồ Văn Cường bị đào lại, gây xôn xao cộng đồng mạng. Thậm chí, tối 9/10, siêu mẫu Trang Trần còn bất ngờ đến nhà để “phỏng vấn” Hồ Văn Cường xem cậu bé có nhờ bên thứ ba “đòi nợ thuê” hay không. Dù miệng luôn khẳng định không ép buộc Quán quân Vietnam Idol Kids 2016 phải trả lời nhưng Trang Trần liên tiếp đặt các câu hỏi cho hai mẹ con nam ca sĩ. “Cường có uỷ quyền, nhờ vả hay trông cậy vào nữ CEO đòi nợ giùm hay không?”, bà chủ quán bún đậu có tiếng tại Sài Gòn chất vấn.

Tối 9/10, cựu siêu mẫu Trang Trần bất ngờ đến tận nhà cố ca sĩ Phi Nhung để “chất vấn” Hồ Văn Cường xem có nhờ bà P.H đòi tiền giúp mình hay không

Trước những câu hỏi dồn dập, Hồ Văn Cường tuyệt nhiên giữ thái độ im lặng, đầu cùi gắm. Sau đó, một loạt bạn bè, đồng nghiệp đã lên bài chỉ trích Quán quân Vietnam Idol Kids 2016 là kẻ vô ơn, không chịu lên tiếng bênh vực người đã dìu dắt mình.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Mỹ Lệ đã có bày tỏ quan điểm về sự im lặng của Hồ Văn Cường trong những ngày qua. Nguyên văn chia sẻ của cô như sau:

“Tôi gặp Phi Nhung trong vài show diễn, kể cả tình cờ gặp nhau trong khi đi mua sắm giữa mall , cô ấy luôn chủ động chào hỏi thân mật ấm áp. Qua nhiều lần tiếp xúc tôi đã thấy đây là một con người rất thân thiện và đáng yêu , là ngôi sao nhưng cư xử rất chan hoà không chỉ với những ca sĩ ngang hàng mình mà còn với các ca sĩ trẻ , điều này rất hiếm có trong giới sao làng nghệ!

Bạn bè tôi làm việc cùng Phi Nhung đều có chung nhận xét: Cô ấy cực đáng yêu, hồn nhiên và rất vô tư. Kiểu người này hơi bị hiếm trong xã hội bây giờ chứ đừng nói là người của công chúng, đa phần để lên tới vị trí ngôi sao đều đã mọc nanh, mọc sừng và rất dữ dằn. Có lẽ vì hồn nhiên và vô tư mà Phi Nhung mới nhận nuôi mấy chục đứa trẻ mà không lường được nuôi một đứa trẻ rất phức tạp! Con mình nó sai mình có điên lên mình tét vài roi vào mông không sao, chứ con người ta chỉ cần la nhẹ là sứt mẻ tình cảm ngay, người ngoài nhìn vào quy chụp rất mang tiếng. Nhất là mấy bé đang tuổi ăn tuổi lớn, ương ương dở dở rất khó bảo, lại còn nuôi 1 đàn con, nội chừng ấy tôi đã thấy nàng quá can đảm và bác ái!

Tôi tìm hiểu thì biết Phi Nhung đã nuôi rất nhiều đứa trẻ, có những em nuôi từ lúc là chú tiểu giờ đã lên làm thầy , và hiện tại cô ấy nuôi 6 đứa con trong nhà , gồm 4 bé và Hồ Văn Cường cùng đứa cháu ruột 3 tuổi của Hồ Văn Cường. Ngoài ra còn lo trọn gói cho nhiều chú tiểu ăn học ở trên chùa , tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai, lo cho chừng ấy đứa con, rồi người làm , nhân viên và bố mẹ Hồ Văn cường ở chung chắc mướt mồ hôi, trong kỳ dịch bệnh này buôn bán xô chậu kiếm không ra thì lấy gì mà ăn , tôi nuôi có 3 đứa con mà còn phải bỏ sự nghiệp hát hò để dồn hết thời gian cho con còn không đủ, trong khi cô ấy nuôi bao nhiêu con nuôi , vừa làm mẹ vừa làm cha, phải nai lưng ra cày show, bán quán ăn để kiếm tiền bục mặt nuôi con , tôi thấy mình quá nhỏ bé trước bà mẹ vĩ đại này!

Bàn tiếp về chuyện sô chậu và tiền cát-sê của HVC , các bạn đừng so sánh Hồ Văn Cường với Phương Mỹ Chi bởi vô lý lắm ạ, Phương Mỹ Chi lên ngôi Á quân The voice kids mùa đầu, em ấy là 1 hiện tượng bởi thời điểm đó nhạc dân ca rất hiếm người hát hay, mà hạng mục trẻ em càng hiếm giữa rừng các em hát nhạc trẻ. Ngay cả Quang Anh là quán quân mùa ấy nhưng ko thể có sức hút bằng Phương Mỹ Chi và sau cuộc thi hầu như mất tăm, rồi hàng bao nhiêu quán quân của các mùa The voice kids , Vietnam Idol kids sau cuộc thi mọi người có thấy các cháu ấy hoạt động ca hát nhiều không hay là im re luôn. Cái gì cũng vậy thôi, cuộc thi nào cũng vậy thôi, mùa đầu tiên thì còn hào hứng, đến mùa sau nữa thi không còn giữ được sự quan tâm, quán quân bước ra khỏi cuộc thi sẽ mất hút. Sau Hương Tràm bảo đảm phần đông khán giả cũng không còn nhớ đến ai đúng không nào?

Nếu không có Phi Nhung dẫn dắt Hồ Văn Cường thì rất khó mà em ấy trụ lại được với nghề, kiếm được tiền và đi hát ở nhiều nước trên thế giới như vậy, và cát-sê của ca sĩ hát dân ca không cao đâu các bạn ạ. Chắc chắn nếu bầu sô mời Phi Nhung thì kẹp thêm Hồ Văn Cường vào cho thêm phần màu sắc mà thôi, chắc chắn nếu không là con nuôi của Phi Nhung thì em ấy khó có thể kiếm show để hát, chứ đừng mong là kiếm nhiều tiền hoặc làm giàu với nghề. Cả Phương Mỹ Chi nếu không có Quang Lê đỡ đầu và kéo đi show thì độ nóng của em ấy cũng chỉ được thời gian đầu thôi, không dễ kiếm show khi đi hát một mình và ca hát dài hơi như vậy. Và cát-sê của Hồ Văn Cường chắc chắn không giống với Phương Mỹ Chi nên không lấy tiêu chuẩn đó mà so sánh.

Hồ Văn Cường làm con Phi Nhung là quá may mắn cho em ấy, được một người mẹ từ tâm như thế nhận nuôi là phúc báu của cuộc đời, sao em không biết nâng niu quý trọng một người mẹ như vậy? Tiếng mẹ thiêng liêng lắm, nếu không thể xứng đáng để gọi là mẹ thì một người mà mình thọ ơn cũng phải trân trọng và không bao giờ được quên .

Huống gì một người đã cưu mang, dìu dắt mình, cho mình tương lai tươi sáng, vô ăn vô lo thế mà mẹ vì mình bị hàm oan chưa một lần nào lên tiếng an ủi bênh vực mẹ!

Lệ viết status này từ ngày 29/06, lúc đó sự việc đấu tố Phi Nhung lên đến đỉnh điểm. Là một đồng nghiệp thấy xót xa và tức giận cho sự vô lí của dư luận, sẵn sàng chà đạp ko thương tiếc một con người thiện lương, một nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho đời. Muốn lên tiếng bảo vệ cho người xứng đáng được trân quý, nhưng lúc đó dịch giã bùng mạnh và nhiều lí do khác mình chưa thể đăng nên vẫn nợ người phụ nữ mà mình yêu mến!

Và rồi nàng đã được đoàn tụ với con gái sau hơn 1 tháng rưỡi gặp đại nạn! Xin thắp nén nhang tiễn đưa một vì sao sáng chói nhất trên bầu trời, cầu mong nàng bình an trên thiên đàng. Nếu như được đầu thai lại trong cuộc đời này, xin cho nàng vẫn là một giọng ca ngọt ngào êm ái như chính tên của mình: Phi Nhung”.

Bài viết sau đó đã nhận được nhiều tương tác của khán giả. Đa phần thể hiện sự đồng tình với quan điểm này. Tuy nhiên, cũng có không ít tỏ ra bất bình cho rằng không nên “quây”, bắt nạt Hồ Văn Cường như vậy. Vốn dĩ cậu bé chỉ mới 18 tuổi, lại luôn ít nói, lầm lĩ, việc bị nhiều người vây quanh ép hỏi như vậy khiến Cường lo lắng, sợ hãi sẽ nói sai.