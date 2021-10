NGND Vũ Hướng qua đời, Lê Hiếu, Quang Anh và loạt sao Việt xót xa chia buồn với gia đình MC Anh Tuấn

Cách đây không lâu, thông qua trang cá nhân, người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam là MC Anh Tuấn đã chính thức thông báo với toàn thể mọi người tin tức về việc bố của anh – giáo sư âm nhạc, nguyên Phó giám đốc Nhạc viện Hà Nội Vũ Hướng đã qua đời, hưởng thọ 87 tuổi. Cụ thể, Anh Tuấn đã đăng tải hình ảnh chụp từ phía sau, ghi lại khoảnh khắc bố của anh ngồi trên chiếc xe đạp, trên vai đeo một cây đàn, chầm chậm đi về phía trước. Đính kèm hình ảnh, anh viết: “Tạm biệt Bố – NGND Vũ Hướng. Goodbye Dad – Love you so much. 26/10/2021…”

Bài đăng của MC Anh Tuấn

Ngay sau khi được chia sẻ, hình ảnh cùng lời chào cuối MC Anh Tuấn dành cho bố đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ. Bên dưới bài đăng, rất nhiều người nổi tiếng của làng giải trí Việt đã để lại bình luận chia buồn, động viên anh sớm vượt qua nỗi đau này. Bên cạnh đó, cũng có không ít người hâm mộ cũng như cư dân mạng đã để lại lời nhắn, mong rằng Nhà giáo Nhân dân Vũ Hướng sẽ ra đi thanh thản. Trong số đó, nổi bật có thể kể đến bình luận của MC Phan Anh, diễn viên Đỗ Duy Nam, ca sĩ Lê Hiếu, ca sĩ Thanh Lam, diễn viên trẻ Quang Anh, v.v…

Đông đảo sao Việt như nghệ sĩ Minh Vượng, MC Hoa Thanh Tùng, v.v...

... đã gửi lời chia buồn đến gia đình MC Anh Tuấn

Nhà giáo Nhân dân, giáo sư âm nhạc Vũ Hướng sinh ngày 28 tháng 07 năm 1934 ở Hà Nội, là người có đam mê và tham gia hoạt động văn nghệ từ những ngày còn rất trẻ. Trải qua nhiều giai đoạn, ông được đánh giá là người ham học hỏi, chịu khó trau dồi cũng như đạt được nhiều văn bằng trong âm nhạc, nghệ thuật. Được biết, trong hơn 30 năm qua, ông đã đào tạo được nhiều lứa nghệ sĩ violin thành đạt, thu thanh nhiều tác phẩm độc tấu và hòa tấu cho Đài Phát thanh và Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

Giáo sư Vũ Hướng bên con trai là MC Anh Tuấn

Con trai của giáo sư Vũ Hướng là người dẫn chương trình Vũ Anh Tuấn, nổi tiếng với vai trò là MC của nhiều dự án đình đám thuộc Đài Truyền hình Việt Nam. Nói về Anh Tuấn, giáo sư Vũ Hướng không giấu nổi sự tự hào, khen con trai tài giỏi hơn mình dù anh không nối nghiệp bố bất chấp việc đã theo học âm nhạc nhiều năm. Trong một lần phỏng vấn, giáo sư Vũ Hướng cho biết: “Cả gia đình tôi đã đi xem để ủng hộ con trai và khi chứng kiến thành quả lao động của con, tôi cảm thấy rất tự hào.”