Sam đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý trong thời gian gần đây như âm thầm xóa bài đăng kêu gọi từ thiện miền Trung, nghi ngờ là “vợ bé” của ông trùm Điền Quân đến nghi ngờ là nhân vật chính trong những dòng status đá xéo của ca sĩ Nathan Lee,...

Sam liên tiếp dính những tin đồn không hay trong thời gian gần đây

Giữa những đồn đoán không hay, cách đây ít phút, nữ diễn viên xinh đẹp đã đăng tải tâm thư, giải thích cặn kẽ mọi việc với người hâm mộ. Đính kèm theo đó là những đoạn trò chuyện của cô cùng các đương sự trong loạt lùm xùm gần đây. Nguyên văn chia sẻ của cô như sau:

“Xin chào mọi người!

Từ trước đến nay Sam vẫn chăm chỉ làm việc và ít khi nói về chuyện riêng tư của mình.

Nhưng thời điểm này Sam thấy mình càng im lặng thì những thông tin tiêu cực, sai lệch và đặt điều vu khống từ các trang thông tin không chính thống ngày càng nhiều. Trước khi nói hoặc viết bất cứ điều gì, mình nghĩ các bạn phải suy nghĩ và dựa trên những cơ sở thực tế. Không phải chỉ nói để câu view tạo drama hưởng lợi mà bất chấp bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của người khác, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình người khác.

Mình được ba mẹ giáo dục trên nền tảng của 1 gia đình tri thức. Mẹ mình luôn dạy "con có thể ko thành công, nhưng phải thành người tử tế". Mình đã luôn sống theo phương châm đó. Và mình tin rằng hơn 30 năm mình đã sống trên cuộc đời này, mình chưa từng làm điều gì phải hổ thẹn với bản thân, gia đình và xã hội. Ai chơi với Sam sẽ biết Sam là 1 người rất ngại va chạm, ngại thị phi và chỉ biết tập trung hết mình cho công việc.

Vì Sam tâm niệm rằng, chỉ cần sống lương thiện, làm việc đàng hoàng và chăm chỉ thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Nhưng hôm nay mình nhận ra rằng, ngay cả khi mình sống tử tế thì các bạn vẫn tấn công danh dự và tinh thần của mình và gia đình mình. Ban đầu mình thật sự không muốn lên tiếng hay giải thích điều gì cả. Vì mình quan điểm, cây ngay không sợ chết đứng, mình không làm gì sai nên ko cần phải thanh minh hay giải thích. Nhưng dần mình thấy sự việc đang đi quá xa và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của gia đình mình.

Mình không muốn để mẹ mình phải lo lắng hay buồn rầu ảnh hưởng đến sức khỏe vì mẹ mình mấy năm nay sức khoẻ của mẹ mình không được tốt. Mình cũng ko muốn gia đình mình bị tấn công cả về tinh thần lẫn danh dự. Mình càng ko muốn các Sammini, các khán giả đã ủng hộ và yêu thương mình trong thời qua bị dư luận dẫn dắt lôi kéo và thất vọng về mình. Nên hôm nay mình sẽ nói rõ duy nhất 1 lần các sự việc đang bị bóp méo sai lệch vu khống mà các trang thông tin không chính thống dựng lên.

Em xin phép anh Nathan Lee, anh Bửu Điền cho em được nhắc đến các anh trong bài đăng này của mình.

Có 4 điều Sam cần làm rõ như sau:

Thứ nhất: Liên quan đến thông tin cho rằng anh Nathan Lee nói Sam làm việc sai trái, không đúng đạo đức. Sam và anh Nathan Lee trước giờ chưa từng làm việc với nhau. Sam luôn tôn trọng sự thẳng thắn, cá tính cũng như tài năng âm nhạc của anh Nathan Lee. Ngay khi thông tin này xuất hiện, ekip của Sam đã liên hệ với anh Nathan Lee để hỏi về câu chuyện. Anh Lee trả lời rằng bình luận trên Facebook của anh không liên quan gì Sam. Anh Lee nhắc đến chuyện khác nhưng đã bị cắt ghép, vu khống với ý xấu về Sam. Sam xin được đính kèm tin nhắn của anh Nathan Lee và người trong ekip của Sam. Một lần nữa Sam khẳng định, Sam không làm việc sai trái, thiếu đạo đức như lời đồn thổi. Tất cả những lời vu khống, bịa đặt nhắm vào Sam đều không đúng.

Thứ hai: Sam là một nghệ sĩ, Sam đang hoạt động bằng công việc diễn viên, MC. Việc thường xuyên nhận show diễn từ công ty Điền Quân là điều rất may mắn với Sam. Ngoài Điền Quân, Sam còn hợp tác với nhiều công ty để sản xuất những chương trình khác nữa. Khi ra trường quay, Sam luôn cố gắng chăm chỉ và cống hiến hết mình với công việc. Chỉ mong mang đến niềm vui và những giá trị tinh thần cho quý khán giả yêu thương mình.

Sam phủ nhận có mối quan hệ trên mức công việc với ông trùm Điền Quân - Color Man

Ngoài ra, Sam không có bất cứ mối quan hệ vượt quá giới hạn nào với anh Bửu Điền. Khi các bạn đặt điều như thế, đang ảnh hưởng đến danh dự của cả gia đình Sam và gia đình anh ấy. Và phủ nhận những nỗ lực của Sam với nghề. Sam chỉ là nghệ sĩ hợp tác với công ty Điền Quân như bất kỳ nghệ sĩ nào khác. Sam là con gái, danh dự và nhân phẩm của 1 người con gái không phải để các bạn mang ra đùa cợt câu view như thế. Hãy tôn trọng phụ nữ như cách mà các bạn muốn người khác tôn trọng chính mình, hoặc người phụ nữ quan trọng của mình. Một lần nữa, đừng vu khống cho Sam. Những lời vu khống độc ác được viết ra có thể làm tổn thương đến rất nhiều người.

Tin nhắn cô trao đổi với vợ chồng diễn viên Thúy Diễm về việc kêu gọi từ thiện miền Trung

Thứ ba: Còn với vấn đề kêu gọi từ thiện, sau khi Sam tổng kết đợt quyên góp đó, nếu như các bạn có theo dõi sẽ thấy sau đó Sam đã sao kê online post lên đầy đủ để báo cáo cho các mạnh thường quân rất chi tiết. Sau đó 1 thời gian rất lâu sau, Sam mới xoá bài đăng vì không muốn hiểu lầm là đợt quyên góp vẫn còn. Chứ không phải Sam chưa bao giờ báo cáo với mạnh thường quân. Nhưng nếu thật sự các mạnh thường quân của Sam vẫn còn muốn xem lại 1 lần nữa về chi tiết sao kê, Sam sẽ sẵn sàng ra ngân hàng xin lại bản giấy để chia sẻ 1 lần nữa.

Tổng số tiền Sam kêu gọi được là 125.923.000 (trong đó Sam đóng góp 50 triệu đồng từ tiền cá nhân). Vì không có kinh nghiệm và chưa từng tự tổ chức chuyến đi từ thiện nào nên Sam hơi lúng túng, lo lắng về cách liên hệ, di chuyển tới địa phương để ủng hộ cho bà con miền Trung. Đúng lúc này, Sam biết thông tin anh chị Lương Thế Thành, Thúy Diễm đã có kế hoạch tổ chức, đang thực hiện chuyến đi và liên hệ được với địa phương. Cho nên Sam đã chuyển toàn bộ số tiền quyên góp được cho vợ chồng anh chị. Vì cứu người hơn cứu hoả nên Sam chỉ mong sao giúp cho bà con được nhanh nhất. Bản thân Sam cũng muốn đích thân mình ra Miền Trung cùng với chị Diễm hỗ trợ cho chuyến từ thiện. Nhưng do lịch di chuyển liên tục của bên đoàn chị Diễm mà Sam và chị không thể sắp xếp được lịch trình gặp nhau.

Cô công khai bản sao kê tài khoản kêu gọi từ thiện của mình

Sam nhìn nhận mình vẫn còn nhiều thiếu sót vì không có kinh nghiệm trong việc kêu gọi quyên góp. Sam xin lỗi mọi người vì sự thiếu sót này.

- Thứ tư: Đối với chuyện mua xe tặng mẹ, như bất cứ đứa con nào, Sam cũng muốn được báo hiếu, làm điều gì đó khiến mẹ vui, khiến mẹ hạnh phúc. Trong quá trình mua xe, phía nhãn hàng đã hỗ trợ Sam rất nhiều. Để đáp lại, Sam cũng chia sẻ hình ảnh chiếc xe lên mạng xã hội để hỗ trợ cho nhãn hàng. Và đặc biệt là Sam muốn lưu giữ lại kỉ niệm và cột mốc cùng với mẹ của mình. Sam mất ba từ sớm, chỉ còn có mẹ và em trai.

Sam chi gần 5 tỷ mua xế sang cho mẹ

Mẹ là chỗ dựa tinh thần và là người quan trọng nhất đối với Sam. Sức khoẻ của mẹ mấy năm qua không tốt. Sam chỉ biết luôn cố gắng làm điều gì thật ý nghĩa dành cho mẹ để mẹ thật phúc. Nhưng vì sự vu khống độc ác của nhiều người dùng mạng xã hội, tinh thần gia đình Sam đang bị ảnh hưởng nhiều.

Khi tên mình liên tục bị gắn với quá nhiều điều sai trái nhằm mục đích câu view, Sam cảm thấy tổn thương vô cùng. Đặc biệt là ko muốn ảnh hưởng đến gia đình Sam.

Sam đã định im lặng đến cùng nhưng càng im lặng Sam và gia đình Sam càng bị tổn thương nhiều hơn. Xin mọi người hãy để cho gia đình Sam được yên, xin mọi người hãy để cho Sam được làm 1 người con có hiếu. Một lần nữa, Sam mong muốn kết thúc câu chuyện ồn ào này tại đây.

Xin lỗi mọi người vì đã làm phiền”.

Bình luận của người hâm mộ

Ai cũng mong cô đủ mạnh mẽ để vượt qua loạt "sóng gió" này

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng. Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả gửi lời động viên tới Sam, mong cô đủ mạnh mẽ để vượt qua scandal lớn nhất từ trước tới giờ trong sự nghiệp của mình. Lướt một vòng, người hâm mộ để lại các nhắn nhủ như:

“Chúc Sam và gia đình bình an, người ghét cũng có, người thương cũng rất nhiều, có khi tại những người thương ít thể hiện nên toàn xuất hiện những comment tiêu cực một phần cũng do bộ phận truyền thông bẩn bất chấp lương tri để kiếm tiền. Cho nên Sam an ủi mẹ đi, những người ủng hộ Sam rất nhiều. Còn những người vô tâm khác kệ họ thôi. Con người thường cố gắng làm tổn thương người khác để thoả mãn cái sự vô danh của họ, có khi họ sống rất không ra gì!”,

“Nay sinh nhật chị mà chị còn phải đi đính chính cho những chuyện như này, tội chị quá. Chúc chị sinh nhật bình an nha”,

“Việt Nam lúc này rảnh rỗi lắm suốt ngày moi với móc chuyện thiên hạ. Nhiều thành phần như vậy bởi nhìn ra thế giới nước mình có bằng ai”,

“Thương chị. Đọc những dòng này mà em khóc luôn. FC luôn bên chị, chị mạnh mẽ lên nhé ạ”,

…

Hôm qua ngày 27/10 là sinh nhật của Sam nhưng cô không có bất cứ động thái nào trên mạng xã hội

Hiện dòng status của người đẹp vẫn đang nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của dân mạng. Nhiều diễn đàn cũng đã chia sẻ lại và gửi lời chúc tốt đẹp tới Sam. Được biết, hôm qua 27/10 là sinh nhật tuổi 32 của hot girl đa tài này nhưng do vướng quá nhiều thị phi nên cô không có bất cứ động thái nào trên mạng xã hội. Phải đến chiều tối ngày 28/10, Sam mới quyết định 1 lần nói hết, làm rõ những tin đồn không đúng về mình.