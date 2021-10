Sức hút khủng khiếp của Hương Vị Tình Thân: Trailer triệu views và loạt video sở hữu lượt xem khủng

Là bộ phim truyền hình được thực hiện bởi Trung Tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam do NSƯT Nguyễn Danh Dũng làm đạo diễn, Hương Vị Tình Thân hiện đang là một trong những món ăn tinh thần không thể thiếu của đông đảo khán giả vào mỗi buổi tối trong tuần. Được mua kịch bản chuyển thể từ bộ phim Hàn Quốc có tên My Only One (sản xuất năm 2018), tác phẩm gồm 2 phần phát sóng liên tiếp, phần 1 của bộ phim đã kết thúc ở tập 71, phần thứ 2 đang tiếp tục được lên sóng và chuẩn bị đi đến hồi kết.

Hương Vị Tình Thân là một trong những bộ phim truyền hình được yêu thích nhất thời gian gần đây

Ra mắt mang theo kì vọng sẽ là thành công tiếp theo sau Về Nhà Đi Con của đạo diễn – NSƯT Danh Dũng, Hương Vị Tình Thân ngay từ thời điểm bắt đầu lên sóng đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Bên cạnh câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình, những diễn biến thú vị xoay quanh tình yêu của cặp đôi Phương Nam – Hoàng Long thì bộ phim còn rất được chờ đợi nhờ việc sở hữu nhiều tình tiết gay cấn, một kịch bản chắc chắn cũng như khả năng lấy đi nước mắt của khán giả thông qua các phân cảnh xúc động.

Chưa dừng lại ở đó, Hương Vị Tình Thân còn nổi tiếng với dàn diễn viên chất lượng, hội tụ đủ từ các gương mặt lão làng như NSND Như Quỳnh, NSND Công Lý, NSƯT Võ Hoài Nam, NSƯT Mai Nguyên, NSƯT Thu Hạnh, Quách Thu Phương đến các gương mặt diễn viên trẻ rất được yêu mến như Phương Oanh, Mạnh Trường, Thu Quỳnh, Hoàng Anh Vũ, v.v… Đặc biệt, phim còn đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm lui về ở ẩn của NSƯT Võ Hoài Nam – nam diễn viên kì cựu với khả năng diễn xuất thượng thừa.

Hương Vị Tình Thân lên sóng với kỳ vọng sẽ là thành công tiếp theo của Về Nhà Đi Con

Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, có thực lực...

... với cả những cái tên gạo cội cũng như những diễn viên trẻ đẹp, tài năng

Phim còn gây chú ý khi là dự án quay trở lại màn ảnh nhỏ của NSƯT Võ Hoài Nam sau nhiều năm nghỉ diễn

Và đúng như dự đoán, Hương Vị Tình Thân cho đến nay đã trở thành một trong những phim truyền hình thành công nhất năm 2021 của VFC khi liên tục sở hữu rating ổn, số lượng người tiếp cận phim trên ứng dụng VTV Giải Trí được đánh giá là tương đối cao so với mặt bằng chung. Không chỉ vậy, phim còn trở thành một chủ đề nóng trên mạng xã hội, tên phim luôn luôn lọt top những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các nền tảng như Google, Facebook hay Youtube kể cả vào những ngày phim không lên sóng.

Chưa dừng lại ở đó, sức hút khủng khiếp của bộ phim gia đình này còn được thể hiện rất rõ thông qua các thông số vô cùng thuyết phục được thống kê thông qua các kênh Youtube của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cụ thể, trên các kênh sóng như TVAd TV hay VTV Go, trailer giới thiệu tập tiếp theo của Hương Vị Tình Thân luôn luôn là trailer được chờ đợi nhất, thường thu về từ một đên hai triệu lượt xem sau một ngày, cao hơn rất nhiều so với trailer của các bộ phim khác như 11 Tháng 5 Ngày hay Ngày Mai Bình Yên. Bên cạnh đó, những video tổng hợp diễn biến của phim được đăng tải trên hai kênh sóng này cũng có được lượt truy cập khủng, trên dưới một triệu lượt xem tùy vào từng video – một con số rất đáng mơ ước.

Trailer Hương Vị Tình Thân thu về lượt xem khủng trên các kênh sóng chính thức của VTV trên nền tảng Youtube

Ngoài ra, khi truy cập vào kênh sóng VTV Giải trí Official, người hâm mộ cũng có thể dễ dàng nhận ra những video liên quan đến Hương Vị Tình Thân chính là những video được quan tâm nhất trong thời điểm hiện tại. Từ lượt xem công chiếu video kéo dài 4 phút giới thiệu những diễn biến mở đầu mỗi tập phim cho đến lượt xem của các video ghi lại những tình tiết chính trong phim, tất cả đều là các con số rất cao (trên dưới 500.000 lượt xem tùy từng video, có video lên đến hơn một triệu lượt xem), thậm chí còn cao hơn cả lượt xem của một vài video liên quan đến Hướng Dương Ngược Nắng – bộ phim từng gây bão vào đầu năm nay.

Các video liên quan đến Hương Vị Tình Thân cũng thường thu về lượt xem nhiều hơn so với mặt bằng chung

Tất cả đều cho thấy sức hút khủng khiếp của Hương Vị Tình Thân

Tất cả những thống kê và so sánh bên trên được đưa ra để khẳng định, Hương Vị Tình Thân hiện đang là bộ phim truyền hình gây sốt nhất màn ảnh nhỏ Việt Nam. Theo đó, khán giả không chỉ chờ đợi để đợi theo dõi phim trên TV mà còn mong ngóng, hồi hộp đón xem từng trailer cũng như muốn xem đi xem lại, theo dõi thật kĩ từng tình tiết của phim trên mạng xã hội cùng nền tảng Youtube. Giờ đây, khi chỉ còn chưa đầy 10 tập nữa là sẽ kết thúc nhưng sức hút của phim vẫn chưa hề có dấu hiệu sụt giảm. Tất cả đều đã đánh dấu một dự án thành công rực rỡ của Trung Tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.