Nhóm Youtuber gặp tai nạn nghiêm trọng ở Bắc Ninh, nghi vấn Nam Ok qua đời tại chỗ

Vào khoảng 14h35’ chiều 4/10, tại khu vực Táo Đội thuộc địa bàn thôn Đào Xuyên, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Một chiếc xe ô tô con chở 5 người đã xảy ra va chạm với xe tải BKS 99C 145-12 tại ngã 4 đường mới thuộc khu vực này.

Theo nhiều nguồn tin, chiếc xe này của team Youtuber Duy Thường, nhưng thời điểm xảy ra vụ tai nạn, anh không có mặt trên xe. Được biết, sau cú va chạm mạnh, chiếc ô tô lăn nhiều vòng khiến 3 người tử vong tại chỗ, trong đó có Nam OK - một youtuber, tiktoker nổi tiếng.

Hiện trường vụ án

Chưa rõ thực hư ra sao nhưng thông tin này đang khiến cộng đồng mạng rần rần, bàn tán rôm rả. Duy Thường và Nam Ok là những youtuber hàng đầu, được giới trẻ yêu thích. Kênh Youtube cũng sở hữu 1,7 triệu lượt theo dõi.

Theo nhiều nguồn tin, Nam Ok bất hạnh qua đời tại chỗ sau cú va chạm

Chưa rõ tin đồn này ra sao, tất cả mới chỉ là đồn đoán từ cộng đồng mạng. Dân tình đều mong Duy Thường và Nam Ok sẽ lên tiếng chính thức về vụ việc. Tuoitrexahoi.vn sẽ cập nhập thông tin nhanh và sớm nhất tới độc giả về vụ việc này.