'Bà mối' Cát Tường: Tôi nhục ơi là nhục vì bị chồng bắt bài!

Nguyễn Cát Tường An - con gái của Cát Tường chia sẻ, có hai trường hợp tự hủy hoại bản thân. Là mong muốn gây chú ý với người khác nên tự làm đau mình, hoặc làm đau mình do các vấn đề tâm lý như trầm cảm, u uất. Đồng thời cũng thú nhận với mẹ và mọi người, trong thời gian du học tại Úc, cô cũng đã từng có ý định hủy hoại bản thân. Nguyên nhân là do trầm cảm và ngay sau đó cô cũng đã đến gặp bác sĩ để được tư vấn và khám chữa.

Nghe con gái chia sẻ vậy, MC Cát Tường cũng chia sẻ những chuyện mà bản thân đã từng trải qua. Cô tâm sự:

"Hồi mang bầu con gái, mỗi lần gây lộn với chồng tôi tức lắm nhưng chồng lại phớt lờ, không để ý, bỏ ra ngoài làm chuyện khác. Tôi đi ra nhìn thấy chồng đang ngồi cười rất tươi, không thèm đếm xỉa đến tôi.

Tôi lập tức đi vào rồi ngồi mạnh, chống tay đập một cái xuống đất, làm như bị té ngã để chồng phải chú ý tới mình. Chồng tôi đi vào, nhìn thấy thế mới bảo: ‘Thấy hết rồi, ngồi dậy đi’. Tôi nhục ơi là nhục vì bị chồng bắt bài.

Hay, mỗi lần giận hờn, giận dỗi với bồ, tôi cũng đập đầu vào tường để bạn trai phải chú ý nhưng chỉ đập cái đầu tiên thôi còn những cái sau thì lấy tay đập thay. Tôi đâu có ngu tự hủy hoại mình chỉ để gây sự chú ý của người khác.

Tôi rất quý trọng bản thân mình. May mắn thay, tôi luôn suy nghĩ tích cực đến tận bây giờ. Tôi là nghệ sĩ mà, nên phải rất chú trọng đến bề ngoài của mình. Vì thế, tôi rất phản đối những người có ý muốn hủy hoại bản thân mình để gây chú ý với người khác.

Tôi có rất nhiều fan bằng tuổi con gái mình. Một số bạn tâm sự với tôi rằng từng có suy nghĩ yếm thế, muốn tự vẫn, muốn chết vì cha mẹ không quan tâm. Có đứa còn muốn rạch tay, rạch chân, tự tử vì thất tình.

Tất cả những trường hợp đó, tôi đều chửi thẳng. Tôi bảo: ‘Nếu con làm như vậy thì con đừng bao giờ nhắn tin cho mẹ (Cát Tường thường xưng mẹ với fan). Các con làm như vậy thì không xứng đáng làm fan của mẹ.

Mẹ là một người rất có hiếu nên mẹ không bao giờ muốn các con làm vậy. Các con làm như vậy là bất hiếu. Cha mẹ sinh ra các con lành lặn, các con tự hủy hoại cơ thể, bản thân như thế là bất hiếu. Và những việc làm như thế không mang lại kết quả gì hết.

Các con có trầm cảm, u uất thì làm thế vẫn cứ trầm cảm, vẫn cứ buồn, chẳng thay đổi được gì hết. Ngay cả đứa người yêu đã muốn bỏ rơi mình rồi mà mình làm như vậy càng khiến nó hoảng sợ, bỏ đi nhanh hơn nữa’.

Chốt lại, ý kiến của tôi là không mong muốn việc người yêu, người thân tự hủy hoại bản thân mình chỉ vì buồn bã hay gây chú ý, như vậy là ngu dốt, dại dột.

Tất nhiên, cuộc đời ai thì người đó phải tự chịu trách nhiệm nhưng tôi kịch liệt phản đối những việc như thế".

Sau khi chương trình được phát sóng, những lời chia sẻ hết sức thiết thực của MC Cát Tường vẫn đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.