Cơ quan điều tra đã lấy mẫu xét nghiệm của 2 lái xe trong vụ tai nạn thương tâm vào chiều 4/10 tại Bắc Ninh. Kết quả cho thấy tài xế xe tải âm tình với chất kích thích, còn phía xe con vẫn chưa có thông báo cuối cùng.

Hiện trường của vụ án

Chiều 1/10, tại Tỉnh lộ 285 đoạn giáp ranh giữa địa bàn xã Trung Chính và thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, một chiếc ô tô con chở 6 người đã tông vào chiếc xe tải mang BKS 99C-145.12. Hậu quả là 3 người trên xe con tử vong tại chỗ, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Nhận được tin tức, lực lượng chức năng đã xuống tiếp nhận và điều tra rõ nguyên nhân sự việc.

Cơ quan điều tra đã lấy mẫu xét nghiệm của 2 lái xe trong vụ tai nạn. Với trường hợp của lái xe tải, lực lượng chức năng cho biết đã có kết quả âm tính với rượu và ma túy. Còn lái xe con vẫn đang chờ kết quả cuối cùng.

Tài xế xe tải là có kết quả âm tính với rượu và ma túy

Cũng trong ngày, Cục đăng kiểm Việt Nam cũng cho biết, chiếc xe BKS 98A-206.33 có hạn kiểm định hết ngày 29/4/2021. Nghĩa là, chiếc xe này đã hết hạn quá 5 tháng nhưng vẫn cố tình tham gia giao thông.

Được biết, nạn nhân trong vụ tử vong là Nguyễn Văn N. ( sinh năm 2000, trú tại Bắc Giang, là tài xế của chiếc xe con), Nguyễn Thị H. ( trú tại tỉnh Bắc Giang) và anh Nguyễn Văn T. ( sinh năm 2000, tỉnh Bắc Giang).

Youtuber Nam Ok là người cầm lái xe ô tô con. Do tổn thương quá nặng, anh qua đời tại chỗ

Nạn nhân Nguyễn Văn N. hay được gọi là Nam Ok, là một youtuber nổi tiếng trong nhóm Duy Thường TV với 1,7 triệu lượt theo dõi trên kênh Youtube. Sự ra đi của Nam Ok khiến người hâm mộ hết sức bàng hoàng và xót xa.