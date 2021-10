Theo đoạn clip được đăng tải, ngoài trời đang đổ mưa lớn nhưng chiếc ô tô lại chạy với vận tốc cao, khi đến đoạn ngã tư đã bất ngờ “húc” vào chiếc xe máy do một nam thanh niên điều khiển. Hậu quả là nạn nhân văng xa 5m, rồi bật dậy ngồi nhìn đầy ngỡ ngàng.

Vừa đi vừa buôn chuyện với bạn, tài xế ô tô đã tông thẳng vào đuôi xe của người đi trước

Có lẽ do vừa đi vừa nói chuyện với bạn, trời mưa tầm nhìn bị hạn chế nên khi đến ngã tư đã xảy ra sự việc đáng tiếc này. Sau cú va chạm, người bạn đi cùng nam tài xế ô tô bật lên đầy hoảng sợ: “Ui! Thôi rồi anh ơi”.

Cú va chạm khiến nam thanh niên "bay" lên trời trong sự ngỡ ngàng

Anh văng xa vài mét rồi ngồi bật dậy nhìn xe đã có chuyện gì xảy ra với mình

Đoạn clip này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận. Không ít lời chỉ trích dành cho tài xế ô tô đã xuất hiện. Ai cũng cảm thấy may mắn là nam thanh niên đi xe máy chỉ bị thương nhẹ, vẫn có thể ngồi dậy nhìn chuyện gì đã xảy ra. Bên cạnh đó, dân tình cũng khuyên nhau, trời mưa dù đi ô tô hay xe máy xin hãy đi chậm và tập trung hơn để tránh xảy ra bất cứ trường hợp đáng tiếc nào.